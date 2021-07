Η πριγκίπισα της ποπ Ολίβια Ροντρίγκο όπλο του Μπάιντεν για τους εμβολιασμούς

Στη μάχη για τον εμβολιασμό του πληθυσμού, ο Λευκός Οίκος ρίχνει δημοφιλείς σταρ της μουσικής και του κινηματογράφου, στην προσπάθεια να πειστούν να κάνουν το εμβόλιο όσοι διστάζουν.

Την Τετάρτη ήταν σειρά της 18χρονης ποπ σταρ Ολίβια Ροντρίγκο, που βρίσκεται στην πρώτη θέση των αμερικανικών τσαρτ και έχει μεγάλη απήχηση στο νεανικό κοινό.

Η Ροντρίγκο επισκέφθηκε τον Τζο Μπάιντεν στο Οβάλ Γραφείο παρόντος του Αντονι Φάουτσι και στη συνέχεια ανέβηκε στο πόντιουμ της αίθουσας ενημέρωσης των δημοσιογράφων, στο πλευρό της εκπροσώπου Τζεν Ψάκι, για να προτρέψει τους νέους να εμβολιαστούν.

Olivia Rodrigo speaks at the @WhiteHouse briefing room to discuss the importance of young people getting vaccinated, and thanks @POTUS for the chance to collaborate on the issue. pic.twitter.com/0bjm4pGtvQ

— Matt Brown (@mrbrownsir) July 14, 2021