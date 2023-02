Η ΕΛ.ΑΣ για τα επεισόδια στο Μαρούσι: Τέσσερις τραυματίες αστυνομικοί – «χρήση αναγκαίων μέσων» έξω από το γήπεδο

Την δική της εκδοχή -μετά τις καταγγελίες του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού (δείτε πιο κάτω)- για τα επεισόδια την Τετάρτη στο κλειστό του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι, όπου επρόκειτο να διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός με τον Ολυμπιακό για την ευρωπαϊκή διοργάνωση του Challenge Cup στο βόλεϊ, έδωσε με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία.

Η Αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να αποτρέψει την είσοδο σε οπαδούς του Παναθηναϊκού που δεν διέθεταν εισιτήριο. Λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας αποφασίστηκε η εκκένωση του γηπέδου και τελικά ο αγώνας οδηγήθηκε σε αναβολή.

Οπως αναφέρεται, ενώ η έναρξη του αγώνα είχε προγραμματιστεί στις 19.00, γύρω στις 17.00 ξεκίνησε η προσέλευση των φιλάθλων εξωτερικά του γηπέδου, «φτάνοντας περί τα 2.000 άτομα, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν διέθεταν εισιτήριο».

Στις 17.40, και λόγω της αυξημένης προσέλευσης φιλάθλων, αποφασίστηκε το άνοιγμα των θυρών του γηπέδου και περίπου στις 18.15 «και ενώ είχαν εισέλθει εντός του γηπέδου περί τα 500 άτομα, φίλαθλοι που βρίσκονταν εξωτερικά των θυρών 3 και 6 του γηπέδου, πραγματοποίησαν, από κοινού με αυτούς που βρίσκονταν εντός του γηπέδου, ταυτόχρονες επιθέσεις προς τις στατικές αστυνομικές δυνάμεις ρίχνοντας πέτρες, μπουκάλια και βαρελότα».

Σύμφωνα πάντα με την ΕΛ.ΑΣ, αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός τεσσάρων αστυνομικών και συγκεκριμένα, δύο με χτυπήματα στο κεφάλι από πέτρα, ένας στον ώμο από πέτρα και ένας με χτυπήματα στο πρόσωπο και εξάρθρωση ώμου. Επίσης προκλήθηκαν φθορές σε κοινόχρηστους χώρους του γηπέδου.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, από τις δυνάμεις αποκατάστασης τάξης που λάμβαναν μέτρα στο γήπεδο, «πραγματοποιήθηκε εξωτερικά του γηπέδου η χρήση των αναγκαίων μέσων, αποσκοπώντας στον απεγκλωβισμό των στατικών δυνάμεων και στην αποκλιμάκωση της κατάστασης και την αποτροπή νέων επιθέσεων».

Σημειώνεται τέλος ότι ο εν λόγω αγώνας «πραγματοποιήθηκε στο συγκεκριμένο γήπεδο με πρωτοβουλία της γηπεδούχου ομάδας, αν και από την Ελληνική Αστυνομία είχε ζητηθεί η διεξαγωγή του στο Ο.Α.Κ.Α., λόγω της μικρής χωρητικότητας του προαναφερόμενου γηπέδου και της αναμενόμενης μεγάλης προσέλευσης φιλάθλων, ενώ παράλληλα ως χρόνος για το άνοιγμα των θυρών και την είσοδο τον φιλάθλων καθορίστηκε η 17.45 ώρα, αν και η γηπεδούχος ομάδα είχε προτείνει την 18.00 ώρα».

Από την πλευρά του ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός επέρριψε την ευθύνη για τα επεισόδια και την αναβολή του αγώνα στην Αστυνομία, χαρακτηρίζοντας μάλιστα «εγκληματική ενέργεια» τη ρίψη δακρυγόνου από τις αστυνομικές δυνάμεις στην είσοδο της Θύρας 3.

Ο Σύλλογος εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του και τον προβληματισμό του για την στάση των αστυνομικών δυνάμεων πριν την έναρξη του αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Σε ένα ματς που άπαντες στον Παναθηναϊκό έκαναν το καλύτερο δυνατό ώστε να γίνει μια πραγματική γιορτή του βόλεϊ δυστυχώς δεν φαίνεται να είχαν την ίδια άποψη και οι αστυνομικές δυνάμεις που είχαν αναλάβει την περιφρούρηση του γηπέδου.

Ο Παναθηναϊκός ακολούθησε πλήρως τις εντολές της αστυνομίας που αποφασίστηκαν στη λήψη των μέτρων και δεν παρέκκλινε καθόλου από αυτές.

Ήταν απόφαση της Αστυνομίας οι πόρτες του γηπέδου να ανοίξουν στις 5:45 μ.μ. και όχι νωρίτερα για να μην δημιουργηθεί συνωστισμός.

Όμως, ενώ αρχικά είχε αποφασιστεί στη σύσκεψη μέτρων να υπάρχει αστυνομία έξω από την Θύρα 3 ώστε να υπάρξει προέλεγχος, τελικά ουδέποτε έγινε κάτι τέτοιο.

Αντιθέτως, μέχρι και τις 5.40μ.μ. δεν υπήρχαν καν αστυνομικές δυνάμεις έξω από την Θύρα 3 προκειμένου να γίνουν τα συμφωνηθέντα.

Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έξω από το γήπεδο συνωστισμός από, φιλάθλους, κατόχους διαρκείας του Παναθηναϊκού.

Η στάση των δυνάμεων της αστυνομίας ήταν επιθετική, από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε, προς τους φιλάθλους που είχαν κάρτα διαρκείας και το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργήσουν μια μεγάλη ένταση που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε.

Θελημένα ή όχι από την πλευρά της αστυνομίας ξεκίνησαν επεισόδια από τα οποία προκλήθηκαν πολλοί τραυματισμοί φιλάθλων και σαν να μην έφτανε αυτό, οι αστυνομικές δυνάμεις πέταξαν δακρυγόνο ΜΕΣΑ στο γήπεδο και ακόμα ένα στα σκαλιά της εισόδου της Θύρας 3.

Πρόκειται για μια ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ενέργεια και προκαλεί ερωτήματα ποιος έδωσε αυτή την εντολή, καθώς δημιουργήθηκε μια αφόρητη ατμόσφαιρα και επικράτησε πανικός, αφού στις κερκίδες βρίσκονταν πολλά παιδιά αλλά και άτομα ΑμεΑ που στιβάχτηκαν όλοι-ες σε μια πόρτα και κάποιοι ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να βγουν έξω.

Τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα για αυτή την ενέργεια που έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές εκατοντάδων ανθρώπων.

Ο Πρόεδρος του Παναθηναϊκού κ. Παναγιώτης Μαλακατές σε δήλωση του ανέφερε «Ζητώ συγγνώμη για την ταλαιπωρία που υπέστη ο φίλαθλος κόσμος του Παναθηναϊκού και ζητώ συγγνώμη από τους ανθρώπους που αναίτια τραυματίστηκαν. Από κει και πέρα θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες σε όσους προέβησαν σε αυτές τις πράξεις απόψε που έθεσαν σε κίνδυνο ζωές ανθρώπων και την ομαλή διεξαγωγή ενός ευρωπαϊκού αγώνα και εξέθεσαν διεθνώς τη χώρα μας».

«Αποτύχαμε» ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε απογοητευμένος από τα έκτροπα στο κλειστό του Αγίου Θωμά ο κουβανός ακραίος του Ολυμπιακού, Σαλβαντόρ Ιντάλγκο .

«Ηταν μια θλιβερή μέρα για το άθλημα! Εύχομαι ταχεία ανάρρωση σε όλους όσους τραυματίστηκαν βαριά. Εξω από το γήπεδο έχουμε όλοι οικογένειες και δεν το θέλω για κανέναν σε αυτόν τον κόσμο, ούτε για αυτήν ή την επόμενη γενιά! Αποτύχαμε στο άθλημα», έγραψε στην πρώτη του ανάρτηση (δείτε τη κάτω) και ακολούθησε μία ακόμη.

«Βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα. Αποτύχαμε στον αθλητισμό. Όσο κι αν μου αρέσει να παίζω βόλεϊ, υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Πάντα ήθελα να παίζω επαγγελματικό βόλεϊ για την ευχαρίστηση και την ευτυχία που έφερνε στη ζωή μου και να εμπνεύσω άλλους».

