Γιατί ο Μπόρις Tζόνσον δεν θα πάει τη Δευτέρα στον κουρέα…

Τα βρετανικά κομμωτήρια ανοίγουν την ερχόμενη Δευτέρα για πρώτη φορά μετά από μήνες αλλά μην περιμένετε να δείτε τον Μπόρις Τζόνσον να τακτοποιεί την απείθαρχη κόμμωσή του.

Πολιτικοί, δημοσιογράφοι και λοιμωξιολόγοι εμφανίζονται συνεχώς στις τηλεοπτικές οθόνες με μαλλιά, που μακραίνουν σταθερά καθώς το lockdown του δεύτερου κύματος στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζεται. Αλλά με το τέλος του αναμένεται ότι πολλοί (υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να κλείσουν ραντεβού με τον κουρέα τους) θα καλλωπιστούν. Ωστόσο άνετα μπορεί κανείς να στοιχηματίσει ότι ο πρωθυπουργός της χώρας δεν θα εγκαταλείψει το ατίθασο μαλλί του στην κορυφή του κεφαλιού έστω και αν τα πάρει λίγο πίσω και στο πλάι.

Παρά τις προσπάθειες της μνηστής του Κάρι Σίμοντς να «εξημερώσει» το άγριο χτένισμα του Τζόνσον κατά τη διάρκεια του lockdown, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου παραδέχτηκε μόλις πρόσφατα πως μετά από τόσους μήνες περιορισμών εξαιτίας του κορονοϊού, έχει και αυτός την ανάγκη ενός επαγγελματικού κουρέματος. Ωστόσο τα ανακατεμένα μαλλιά έχουν γίνει σήμα κατατεθέν του Μπόρις Τζόνσον οπότε είναι απίθανο να αφήσει τον κουρέα του να του τα πάρει εντελώς, γράφει το Politico.

Η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε την τσάντα της, ο Τσόρτσιλ το πούρο του και ο Χάρολντ Γουίλσον την πίπα του. Για τον Τζόνσον, το φωτεινό ξανθό -σχεδόν λευκό- ατίθασο μαλλί είναι ένα «παράθυρο» για το πώς θέλει να προβάλλεται τόσο στο εσωτερικό της χώρας του όσο και στο εξωτερικό, καθώς και ένα οπτικό μήνυμα που αναιρεί την αδίστακτη πολιτική του φιλοδοξία, γράφει στο Politico ο Εμίλιο Καζαλίκιο.

Ο Τζόνσον χρησιμοποιεί τη χαίτη του ως πολιτικό σήμα κατατεθέν εδώ και δεκαετίες: «Είναι ο εφιάλτης του κουρέα», είπε ένας οπαδός του. «Τη στιγμή που σηκώνεται από την καρέκλα, βάζει τα χέρια του στα μαλλιά του και τα ανακατώνει. Έτσι, όσο κι αν ο κουρέας προσπαθεί να τους δώσει ένα στιλ, θα μοιάζουν με σφουγγαρίστρα».

Η Ρέιτσελ Γκίμπσον, ιστορικός κομμώσεων και πρώην συντάκτρια στο περιοδικό Hairdresser’s Journal, δήλωσε: «Στις περισσότερες δουλειές, δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί κανείς τόσος ατημέλητος και να εξακολουθεί να θεωρείται σοβαρός». Και εξήγησε ότι οι περισσότεροι πολιτικοί θεωρούν την άψογη εμφάνιση ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης του εκλογικού σώματος και του αξιώματος του πρωθυπουργού. Αλλά ο Τζόνσον έχει χτίσει τη φήμη του -και την επιτυχία του-παραβιάζοντας τους πολιτικούς κανόνες.

Μάθημα για τα μαλλιά

Η εξέλιξη του «άγριου» look του Τζόνσον συμβαδίζει με την άνοδο του στην πολιτική. H βιογράφος του Σόνια Περνέλ, είπε ότι τα μαλλιά του ήταν σχεδόν το «μοναδικό νοικοκυρεμένο πράγμα πάνω του» όταν οι δυο τους δούλευαν στην Telegraph. Ο μελλοντικός πρωθυπουργός ήταν τότε στα 30 του, και έγραφε «δηλητηριώδεις» ιστορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις Βρυξέλλες. «Νομίζω ότι προσπάθησε πάρα πολύ σκληρά για να παρουσιάσει τον εαυτό του, το αυτοκίνητό του και οτιδήποτε δικό του τόσο απεριποίητο. Αλλά τα μαλλιά του σίγουρα δεν ήταν», είπε η Περνέλ.

Ωστόσο, καθώς ο Τζόνσον πλησίαζε στην εξουσία, τα μαλλιά του έγιναν ένα με τα υπόλοιπα. «Όσο πιο ψηλά ανέβαινε στην πολιτική εξουσία, τόσο πιο ακατάστατα γινόντουσαν τα μαλλιά του», εξήγησε.

Η χαίτη του σύντομα έγινε το brand name του Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος εμφανιζόταν πλέον τακτικά σε ψυχαγωγικές τηλεοπτικές εκπομπές όπως οι «Have I Got News for You» και «Top Gear», με τον μελλοντικό πρωθυπουργό να ανακατεύει για τα καλά τα μαλλιά του λίγο πριν ανοίξουν οι κάμερες. Και οι κονκάρδες για την εκστρατεία επανεκλογής του δήμαρχου του Λονδίνου έδειχναν το σχήμα του κεφαλιού του με ένα τριχωτό φωτοστέφανο.

Οι ψηφοφόροι του τον είδαν ως ένα διασκεδαστικό και ανεξάρτητο τύπο της ελίτ των Συντηρητικών, παρά την εκπαίδευσή του σε ακριβά ιδιωτικά σχολεία και τη στέρεη οικογενειακή κληρονομιά των Τόρηδων (ο πατέρας του Στάνλεϊ Τζόνσον ήταν βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος). «Είναι το πιο αδίστακτα φιλόδοξο άτομο που έχω γνωρίσει ποτέ», είπε η Περνέλ. «Αλλά στη Βρετανία δεν είναι τόσο καλό να είναι κανείς υπερβολικά φιλόδοξος». Συμπλήρωσε, ωστόσο, ότι τα μαλλιά «αφοπλίζουν τους ανθρώπους», τους κάνουν να σκέφτονται ότι είναι διασκεδαστικός και αποσπούν την προσοχή τους από τη φιλοδοξία του, είναι δηλαδή κάτι σαν «δόλωμα» ή «καμουφλάζ».

Ο ίδιος ο Τζόνσον δεν ντρέπεται να χρησιμοποιεί τα μαλλιά ως τακτική απόσπασης της προσοχής. Σε μια συνέντευξή του το 2014 στον Guardian, αρνήθηκε να αποκαλύψει πώς περιποιείται τα μαλλιά του, επιμένοντας ότι δεν ήξερε καν τι σαμπουάν χρησιμοποιούσε.

Ωστόσο, το σήμα πηγαίνει βαθύτερα από την απλή απόσπαση της προσοχής, σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Χολπάικ. Τα μακριά ή ατημέλητα μαλλιά συμβολίζουν την αποφυγή του κοινωνικού ελέγχου, υποστηρίζει ο Αγγλοκαναδός ανθρωπολόγος. Επισημαίνει ότι τα ξυρισμένα κεφάλια μοναχών, στρατιωτών και καταδίκων δείχνουν την υποταγή τους σε μια αυστηρή πειθαρχία, ενώ η μακριά χαίτη διανοουμένων και επαναστατών βρίσκεται στο άλλο άκρο του φάσματος: «Τα μακριά μαλλιά είναι συχνά σύμβολο μιας ύπαρξης κατά κάποιον τρόπο έξω από το κοινωνικό πλαίσιο, που δείχνει ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό, ή ότι πειθαρχεί λιγότερο στον κοινωνικό έλεγχο από τον μέσο πολίτη», λέει.

Ο Χολπάικ είπε, ακόμη, ότι τα μαλλιά του Τζόνσον είναι «εναντίον των συμβάσεων, αλλά δίνει μια εντύπωση τιμιότητας και αυθεντικότητας». Ωστόσο, σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός βρισκόταν σε προνομιακή θέση όταν παραβίαζε τους κανόνες, επειδή «ως μέλος της κληρονομικής ελίτ, ακολουθεί την παράδοση του εκκεντρικού αριστοκράτη, ο οποίος είναι σίγουρος για την κοινωνική του θέση ώστε να μπορεί να παραβιάζει τις συμβάσεις.»

Με άλλα λόγια, ο Τζόνσον έχει πολύ στιλ για να αποτύχει.

Η ιστορικός των κομμώσεων, Ρέιτσελ Γκίμπσον, εξάλλου, διευκρίνισε ότι στη Βρετανία, ισχύουν διαφορετικά πρότυπα για την αριστοκρατία. Το στιλ κάποιου το δέχονται «επειδή [υποθέτουμε] ότι είναι καλύτερος από εμάς», εξήγησε. Σημείωσε ακόμη ότι οι Αγγλοι «αγαπούν τους εκκεντρικούς χαρακτήρες» για τη μοναδική τους φύση και την άρνησή τους να τηρούν τους κανόνες.

