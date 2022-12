Φρίκη στο Τορόντο: Οκτώ έφηβες μαχαίρωσαν με μανία άστεγο

Οκτώ έφηβες μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου έναν 59χρονο άστεγο στο Τορόντο, το βράδυ του Σαββάτου προς ξημερώματα της Κυριακής.

Η αστυνομία τις συνέλαβε κοντά στο σημείο της άγριας δολοφονίας και αργότερα τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία.

Οι έφηβες είναι ηλικίας 13-16 ετών και φαίνεται πως είχαν δώσει ραντεβού πριν τον φόνο μέσω των social media.

Το θύμα διέμενε εδώ και λίγο καιρό σε κέντρο φιλοξενίας αστέγων, όπως δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας, Τέρι Μπράουν.

«Δεν γνωρίζουμε πώς, ούτε γιατί, συναντήθηκαν εκείνο το βράδυ στο κέντρο του Τορόντο», πρόσθεσε ο Μπράουν.

«Δεν θα τις περιέγραφα ως συμμορία σε αυτό το στάδιο», διευκρίνισε, προσθέτοντας ότι οι πέντε από αυτές δεν ήταν γνωστές στην αστυνομία.

Οι έφηβες συνελήφθησαν λίγο μετά την επίθεση, κοντά στο σημείο στο οποίο διαπράχθηκε, στο κέντρο της πόλης, και «αρκετά όπλα» κατασχέθηκαν.

Η αστυνομία πιστεύει ότι οι κατηγορούμενες είχαν εμπλακεί και σε άλλο βίαιο διαπληκτισμό πριν από τον φόνο.

8 teenaged girls, ranging from 13 to 16, killed a homeless man in Toronto. Kids are fuckin' crazy and I blame the parents for not raising them right. pic.twitter.com/xKR8NyUb4l

— Zach J (@Jirbilicious) December 21, 2022