Δεν μπορεί να είναι «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» η Μαράια Κάρεϊ

Δεν ζήτησε πολλά… Μόνο έναν τίτλο που θεωρούσε ότι της αξίζει. Η Μαράια Κάρεϊ, που έτσι κι αλλιώς έχει συνδεθεί στη συνείδηση του πολύ κόσμου με την περίοδο των Χριστουγέννων, έχοντας τραγουδήσει το 1994 το «All I Want for Christmas is You», υπέβαλε αίτηση στις αρμόδιες Αρχές των ΗΠΑ για να κατοχυρώσει και επίσημα τον τίτλο της «Βασίλισσας των Χριστουγέννων».

Τον τίτλο δεν τον ήθελε μόνο «τιμής ένεκεν», αλλά και για να τον χρησιμοποιήσει ως brand name σε πολλά χριστουγεννιάτικα προϊόντα.

Το αίτημά της, όμως, το οποίο είχε καταθέσει από το 2021 απορρίφθηκε από το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων, αφού, όπως την ενημέρωσαν, είχε έρθει… δεύτερη. «Δεν απαντήσατε εγκαίρως στο αίτημα που προηγήθηκε της Ελίζαμπεθ Τσαν», της είπαν και η αμερικανίδα σταρ έμεινε με ανοιχτό το στόμα.

Thank you to @lizchanmusic for helping to keep Queen of Christmas for everyone. Attempts to own any aspects of Christmas for commercial gain are hardly unexpected but they also aren’t good. Thank you for standing up for those who could not. https://t.co/COiWPpg8uF

— Christmas Specials (@chrspecials) November 17, 2022