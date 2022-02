Εξι ρωσικά πολεμικά πλοία πλέουν στα ανοιχτά της Σικελίας

Σε ρεπορτάζ σχετικό με το εκρηκτικό κλίμα που επικράτησε στην έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΣΑ) του ΟΗΕ περί το Ουκρανικό, όπου οι Ρώσοι δήλωσαν ότι η χώρα τους δεν πρόκειται να πτοηθεί από την «αμερικανική υστερία» η οποία «τροφοδοτεί τις εντάσεις», η Corriere della Sera έδωσε την είδηση ότι ρωσικά πλοία έχουν καταπλεύσει και στη Μεσόγειο, και μάλιστα έχουν φθάσει μέχρι τη Σικελία.

Σε ό,τι αφορά το αμερικανικό αίτημα για τη σύγκληση του ΣΑ, οι Ιταλοί έκριναν πως, τελικά, δεν βοήθησε και πολύ στην αποκλιμάκωση της έντασης. Μπορεί για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αυτή η συνεδρίαση να ήταν «ένα απαραίτητο βήμα για να κάνει τον κόσμο να μιλήσει με μία φωνή», ωστόσο απεδείχθη ότι «η κατάσταση είναι ρευστή και τα πάντα παραμένουν σε ισορροπία».

Στο θέμα των πλοίων τώρα. Εξι είναι τα ρωσικά πολεμικά που ξεκίνησαν από τη Θάλασσα του Μπάρεντς και από τη Βαλτική και κατέληξαν στη Μεσόγειο. Πλέουν σε διεθνή ύδατα βέβαια, στα ανοικτά της Σικελίας. Οι Ιταλοί τα παρακολουθούν ασφαλώς, επιδεικνύοντας ετοιμότητα, αλλά δηλώνουν ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας.

Russian fleet of at least three landing ships just entered the Med via the Strait of Gibraltar. Record shots of ships. @Osinttechnical @UKDefJournal @UKDefJournal @GDarkconrad @WarshipsIFR @NavyLookout pic.twitter.com/Qlz8qkCkRm

