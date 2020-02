Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή απέκτησε το ΔΙΚΤΥΟ

Με στόχο έναν πάντα «επικαιροποιημένο» δημόσιο διάλογο επί των σημαντικών διεθνών εξελίξεων, το ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, πρόεδρος του οποίου είναι η Αννα Διαμαντοπούλου, ανακοίνωσε τον καρπό των διεθνών επαφών του: δημιουργήθηκε η Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή και ανέλαβε συμμετοχή στο εν λόγω έργο.

Τα μέλη αυτής της επιτροπής (ευρωπαϊστές πολιτικοί, καθηγητές και αναλυτές) θα αναλύουν τα μείζονα στις συνεδριάσεις που θα γίνονται κατόπιν πρωτοβουλίας του ΔΙΚΤΥΟΥ. Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση του ΔΙΚΤΥΟΥ:

«Σε μια περίοδο που η ανάγκη διεθνών συνεργασιών είναι περισσότερο πολύτιμη από κάθε άλλη φορά, το ΔΙΚΤΥΟ προχωρά στην ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της δραστηριότητάς του.

»Το ΔΙΚΤΥΟ από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του, επιδίωξε και πέτυχε διεθνείς συνεργασίες και προχώρησε σε σημαντικές εκδηλώσεις προκειμένου να μεταφερθεί πολύτιμη εμπειρία στη χώρα μας, η οποία με τη σειρά της να μετασχηματισθεί σε συγκεκριμένες προτάσεις για την ανόρθωση και την πρόοδο της χώρας.

»Με βάση την εμπειρία αυτή, με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε σήμερα τη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή του ΔΙΚΤΥΟΥ, η οποία αποτελείται από σημαντικές προσωπικότητες της Πολιτικής, διακεκριμένους Ακαδημαϊκούς και αναγνωρισμένους αναλυτές των μεγαλύτερων Think Tanks της Ευρώπης.

»Στόχος αυτής της Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάζει με πρωτοβουλία του ΔΙΚΤΥΟΥ, είναι να κρατά επικαιροποιημένο τον δημόσιο διάλογο και τη σκέψη στην Ελλάδα, με την παρουσίαση όλων των σημαντικών εξελίξεων που συντελούνται διεθνώς στα μείζονα ζητήματα, αλλά και να προτείνει προγραμματικές λύσεις δοκιμασμένες και εφαρμόσιμες.

»Σταθερή επιδίωξή μας είναι, κάθε ένας από τους σημαντικούς ανθρώπους που μετέχουν στην Επιτροπή αυτή, να είναι ένας εν δυνάμει “πρέσβης” της ελληνικής οπτικής και των θέσεών μας, σε μια εποχή που οι εξελίξεις διαμορφώνονται, πλέον, και σε χώρους εκτός της παραδοσιακής πολιτικής.

»Τα μέλη της Επιτροπής είναι: ο Sigmar Gabriel, Πρόεδρος της Atlantic Brüke & πρ. Αντικαγκελάριος και Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο Enrico Letta, Πρόεδρος του Jacques Delors Institute & πρ. Πρωθυπουργός της Iταλίας, η Mary McAleese, πρ. Πρόεδρος της Ιρλανδίας, η Margot Wallstöm, πρ. Aν. Πρωθυπουργός της Σουηδίας & Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Meglena Kuneva, Πρέσβυς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο της Ευρώπης & πρ. Αν. Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, ο Frank Vandenbrouck, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ & πρ. Αναπληρωτής Πρωθυπουργός του Βελγίου, ο Χριστόφορος Πισσαρίδης, κάτοχος Βραβείου Νόμπελ Οικονομικών, ο Ivan Krastev, Πρόεδρος του Centre For Liberal Strategies της Σόφιας, η Sonja Licht, Πρόεδρος του Belgrade Security Forum, ο Sandro Gozi, Ευρωβουλευτής Γαλλίας & πρ. Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ιταλίας, o Gilles Merritt, Ιδρυτής και Πρόεδρος του think tank Friends of Europe, o Kevin Featherstone, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο London School of Economics, η Ulrike Guerot, Καθηγήτρια & Πρόεδρος του Τμήματος Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Μελέτης της Δημοκρατίας στο Πανεπιστήμιο Krems, ο Xavier Prats Monne, Ειδικός Σύμβουλος, Teach for All & πρ. Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».