Μεταφράζοντας τις χειρονομίες των πιθήκων

Ο τελευταίος πρόγονος του Homo Sapiens χρησιμοποιεί εδώ και χιλιετίες συγκεκριμένες χειρονομίες για να εκφραστεί. Μια νέα βρετανική μελέτη αποκαλύπτει ότι η μετάφραση των κινήσεων των πιθήκων είναι μάλλον εγγεγραμμένη στο ανθρώπινο DNA. Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι καταλαβαίνουν τις χειρονομίες των πιθήκων, ενώ δεν τις έχουν χρησιμοποιήσει εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια;

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σεντ Αντριους, στη Σκωτία, με επικεφαλής τις Κίρστι Γκρέιχαμ και Κάθριν Χομπέιτερ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό βιολογίας «PLoS Biology», εκτιμούν ότι η ανακάλυψη των χειρονομιών από τους πιθήκους στο μακρινό παρελθόν αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την επικοινωνία.

Περισσότερα από 80 τέτοια επικοινωνιακά «σήματα» πιθήκων έχουν εντοπισθεί μέχρι σήμερα, που μεταφέρουν διάφορα μηνύματα (όπως «ξύσε με» ή «δώσε μου το φαγητό σου» ή «ας κάνουμε σεξ»). Πολλές από αυτές τις χειρονομίες είναι κοινές στους πιθήκους, ακόμη και μεταξύ όσων έχουν μακρινή συγγένεια (χιμπατζήδες και ουρακοτάγκοι).

Οι ερευνητές μελέτησαν κατά πόσο οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνουν οι δέκα συχνότερες χειρονομίες που χρησιμοποιούνται από τους στενότερους γενετικά συγγενείς μας, τους χιμπατζήδες, καθώς και από τους μπονόμπο, δυο είδη πιθήκων που έχουν σε ποσοστό 95% κοινές χειρονομίες. Περισσότεροι από 5.600 άνθρωποι κλήθηκαν μέσω Διαδικτύου να δουν 20 σύντομα βίντεο με χειρονομίες πιθήκων και μετά να πουν τι κατάλαβαν.

Διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες τα πήγαν πολύ καλύτερα από ό,τι περίμεναν οι επιστήμονες, ερμηνεύοντας σωστά τις χειρονομίες σε ποσοστό 52%-57%. Οι ερευνητές συμπέραναν πως, παρότι ο άνθρωπος έχει εξελιχθεί και δεν χρησιμοποιεί πια τέτοιες χειρονομίες, έχει διατηρήσει ως έναν βαθμό μια έμφυτη κατανόηση αυτού του αρχαίου συστήματος επικοινωνίας. Παραμένει ασαφές κατά πόσο αυτή η ικανότητα είναι «εγγεγραμμένη» στους νευρώνες του εγκεφάλου και κληροδοτείται από τη μια γενιά στην επόμενη.

Η καταγωγή και εξέλιξη της γλώσσας παραμένει ένα γοητευτικό και επίμαχο επιστημονικό ζήτημα. «Είμαστε πλέον αρκετά σίγουροι ότι οι πρόγονοί μας ξεκίνησαν να επικοινωνούν χειρονομώντας και στη συνέχεια αυτό εξελίχθηκε στη γλώσσα», δήλωσε η δρ Γκρέιχαμ. Οι δυο επιστήμονες ξόδεψαν πολλά χρόνια ζώντας στο δάσος, ανάμεσα σε χιμπατζήδες και μπονόμπο για να μελετήσουν τις επικοινωνιακές τους τεχνικές.

«Εκπλαγήκαμε πραγματικά από τα αποτελέσματα. Φαίνεται πως όλοι μπορούμε να το κάνουμε (να καταλάβουμε τις χειρονομίες των πιθήκων) σχεδόν ενστικτωδώς, πράγμα που είναι συναρπαστικό ως προς την εξέλιξη της επικοινωνίας», δήλωσε η δρ Χομπέιτερ.

Μπορείτε να καταλάβετε τι λένε αυτοί οι χιμπατζήδες;

Σε αυτό το βίντεο, ένας χιμπατζής κουνάει ένα κλαδί. Τι προσπαθεί να εκφράσει;

Your browser does not support the video tag.

Το κούνημα ενός αντικειμένου σημαίνει «ας ζευγαρώσουμε»

Εδώ, ένας χιμπατζής σπρώχνει έναν άλλον. Τι σημαίνει αυτό;

Your browser does not support the video tag.

Μια κατευθυνόμενη ώθηση σημαίνει «μετακίνηση σε νέα θέση»

Τι δείχνει χαϊδεύοντας το στόμα του, όπως φαίνεται σε αυτό το κλιπ;

Your browser does not support the video tag.

Χαϊδεύω το στόμα σημαίνει «δώσε μου αυτό το φαγητό»

