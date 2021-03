Η φρεγάτα «Ψαρά» στη Μεσόγειο μαζί με το αεροπλανοφόρο «USS Dwight D. Eisenhower»

Φωτογραφίες από τη συνεκπαίδευση της φρεγάτας «Ψαρά» του Πολεμικού μας Ναυτικού με το αεροπλανοφόρο «USS Dwight D. Eisenhower» και τα αντιτορπιλικά «USS Thomas Hudner», «USS Mitscher» του Ναυτικού των ΗΠΑ στη Μεσόγειο, έδωσε στη δημοσιότητα η διεύθυνση Ενημέρωσης του 6ου Στόλου.

Οπως αναφέρει το αμερικανικό Ναυτικό, η συνεκπαίδευση πραγματοποιείται σε συντονισμό με το ΓΕΕΘΑ στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της συνεργασίας σε επιχειρησιακές και τακτικές διαδικασίες.

Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ είμαστε προσηλωμένοι στην περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, είναι το μήνυμα που εκπέμπεται.

TODAY: 🇬🇷 🇺🇸 Naval & Air units conducted an interoperability in the #MediterraneanSea!@HellenicNavyGR & @USNavy @TheCVN69 Carrier Strike Group sailed & worked side-by-side across multiple warfare domains.

As @NATO Allies, we are committed to regional peace and stability. pic.twitter.com/q3zVj6MxJx

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) March 11, 2021