Αναστασιάδης: Υπό στρατιωτική κατοχή το 37% της Κύπρου – Να μη μιλάει ο Ερντογάν για Διεθνές Δίκαιο

Στο Κυπριακό, στην Τουρκία, «η οποία παραβιάζει συστηματικά το Διεθνές Δίκαιο» και «καλεί τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει τα παράνομα τετελεσμένα της», όπως και στις ενέργειες της γειτονικής χώρας σε βάρος της Ελλάδας, αφιέρωσε μεγάλο μέλος της ομιλίας του στο βήμα της 77ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης.

Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έκανε λόγο για φθίνουσα πορεία και σταδιακή απώλεια της αξιοπιστίας του ΟΗΕ, ο οποίος έχει μετατραπεί σε αποθετήριο προβλημάτων, όπως είπε. «Ως αποτέλεσμα πολιτικών σκοπιμοτήτων, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, δυστυχώς, υιοθετεί μια στάση ίσων αποστάσεων, ακόμη και όταν έρχεται αντιμέτωπος με παραβίαση αποφάσεων, ψηφισμάτων και καθορισμένου πεδίου εφαρμογής και αρμοδιότητας που έχουν αναφερθεί σαφώς στη Γραμματεία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παίρνουν θάρρος τα κράτη που προβαίνουν σε παραβιάσεις, τα οποία όχι μόνο αγνοούν το Διεθνές Δίκαιο, αλλά δημιουργούν και νέα προηγούμενα εκτός του πλαισίου της νομιμότητας», σημείωσε.

Ο κ. Αναστασιάδης τόνισε πως οι αναφορές του στην ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στη δομή και τον μηχανισμό εφαρμογής των αποφάσεων που λαμβάνονται από τον Οργανισμό δεν προκύπτει μόνο από την εκτίμησή του για άλλα διεθνή προβλήματα, αλλά και από αυτά που η Κύπρος εξακολουθεί να υφίσταται ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής στο νησί το 1974.

How provocative is it for the President of Turkey to express the desire to resolve disputes “in conformity with international law”, when he refuses to implement numerous resolutions of the United Nations on the Cyprus Problem and instead creates new fait accomplis? pic.twitter.com/8UjypPFRWp

«Με βαθιά απογοήτευση άκουσα τον πρόεδρο Ερντογάν να ισχυρίζεται ότι, και παραθέτω επί λέξει: “Ως Τουρκία θέλουμε όλα τα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιλυθούν στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο”. Πόσο προκλητικό και ειρωνικό είναι για τον τούρκο πρόεδρο να προβάλλει έναν τέτοιο ισχυρισμό, όταν απειλεί να καταλάβει τα ελληνικά νησιά ή όταν διαπράττει χιλιάδες παραβιάσεις του εναέριου χώρου ενός κυρίαρχου και γειτονικού κράτους, κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου;

Πόσο πιο προκλητικό είναι να εκφράζεται η επιθυμία για επίλυση διαφορών “σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο”, όταν ο ίδιος αρνείται να εφαρμόσει πολυάριθμα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για το κυπριακό πρόβλημα και δημιουργεί νέα τετελεσμένα; Ο κ. Ερντογάν πέρυσι ισχυρίστηκε ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην επίτευξη μιας διευθέτησης που θα βασίζεται στις ούτω καλούμενες “πραγματικότητες επί του εδάφους”, ενώ φέτος μίλησε για την ανάγκη όλοι να “δουν την αλήθεια” και ότι υπάρχουν “δύο χωριστά κράτη και δύο χωριστοί λαοί στο νησί σήμερα”», επεσήμανε για να προσθέσει: «Και αναρωτιέμαι, για ποια αλήθεια μιλάει;

1. Την αλήθεια ότι 37% της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενός κράτους μέλους της ΕΕ, παραμένει υπό στρατιωτική κατοχή;

2. Την αλήθεια ότι μετά την τουρκική εισβολή του 1974 το ένα τρίτο των Ελληνοκυπρίων αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες;

3. Την αλήθεια ότι έχουν εμφυτεύσει εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκους υπηκόους στις κατεχόμενες περιοχές, αλλάζοντας έτσι το δημογραφικό χαρακτήρα του νησιού, μετατρέποντας τους τουρκοκύπριους σε μειονότητα στις περιοχές που κατέχουν παράνομα;

4. Την αλήθεια ότι η Τουρκία έχει ιδρύσει μια παράνομη οντότητα στις κατεχόμενες περιοχές, η οποία βρίσκεται υπό τον απόλυτο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό της έλεγχο; Μια παράνομη οντότητα που περιγράφεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως “υποτελής τοπική διοίκηση” της Τουρκίας;

5. Την αλήθεια ότι η Τουρκία προσπαθεί να εξισώσει το κράτος, τη διεθνώς αναγνωρισμένη Κυπριακή Δημοκρατία με την παράνομη αποσχιστική οντότητα;

6. Την αλήθεια ότι η πιο πάνω διακήρυξη της υποτιθέμενης απόσχισης έχει καταδικαστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας και θεωρήθηκε νομικά άκυρη;

7. Την αλήθεια ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας ζήτησε την ανάκλησή της και από όλα τα κράτη και τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της, να μην την αποδεχθεί ή να την υποβοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο;

8. Την αλήθεια ότι προσπαθούν να αλλάξουν το καθεστώς της περιφραγμένης πόλης της Αμμοχώστου, σε αντίθεση με τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών;

9. Την αλήθεια ότι η Τουρκία υιοθετεί τη δική της αυθαίρετη ερμηνεία του Διεθνούς Δικαίου, που μειώνει την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου κατά 44%, εις βάρος τόσο των ελληνοκυπρίων όσο και των τουρκοκυπρίων, σε αντίθεση με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας;».

During his speech at #UNGA on Monday, President Erdogan spoke about the need for everyone to “see the truth” in Cyprus. I am wondering as to which truth he is talking about.

The truth that Turkey has established an illegal entity in the occupied areas? pic.twitter.com/Fzi23DQGTD

