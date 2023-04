Αιχμές Δένδια για Τσαβούσογλου: Να προστατεύσουμε το θετικό κλίμα

Περισσότερο από μία ώρα διήρκησε η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι, στην Αθήνα. Η κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών ξεκίνησε δέκα λεπτά μετά τις 14:30, με μια θερμή χειραψία και σε εγκάρδιο κλίμα και αμέσως μετά, στις 15:30, πραγμαστοποιήθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.

Οπως μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ, ενδεικτικό των στενών σχέσεων μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών είναι ότι κατά την έναρξη των διευρυμένων συνομιλιών ο Νίκος Δένδιας είπε στις δύο αντιπροσωπείες πως μετά τις συχνές συναντήσεις τους, δεν χρειάζονται συστάσεις.

Η περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων των δύο χωρών σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως η οικονομία, οι επενδύσεις, η ενέργεια και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης. Επίσης, καλύφθηκαν διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων σε Ανατολική Μεσόγειο, Λιβύη και Μ. Ανατολή, των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ενωσης – Αιγύπτου καθώς και των σχημάτων περιφερειακής συνεργασίας.

Μετά το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών, στις 15:45, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών έκαναν κοινές δηλώσεις στον Τύπο.

«Η στενή και διαρκής συνεργασίας Αθηνών και Καΐρου αποφέρει πολλά θετικά αποτελέσματα για την αποφυγή εντάσεων, για την αποφυγή κρίσεων στην περιοχή μας. Και οι συχνότατες ανταλλαγές επισκέψεων ανώτατων αξιωματούχων των δύο χωρών υποδηλώνουν το άριστο επίπεδο των διμερών μας σχέσεων.

Σχέσεις στρατηγικές, οι οποίες τα τελευταία 4 χρόνια έχουν φτάσει ιστορικά στο ανώτατο επίπεδό τους, αρχής γενομένης από το 2020 όταν οι δυο μας μαζί, στο Κάιρο, είχαμε τη μεγάλη τιμή να υπογράψουμε την Συμφωνία για την οριοθέτηση των ΑΟΖ. Μια συμφωνία που σέβεται απόλυτα το Διεθνές Δίκαιο, σέβεται απόλυτα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», τόνισε ο κ. Δένδιας.

With #Egypt counterpart Sameh Shoukry we discussed in #Athens further strengthening 🇬🇷🇪🇬 strategic relations in a wide range of areas, including economy, investments, energy, climate change. (1/2) pic.twitter.com/AU1F3kny8O

