Ζιζέλ Μπούντχεν: το μοντέλο με τη ζωή-μοντέλο

Στον μεγάλο εκθεσιακό χώρο ενός μουσείου στη Σαγκάη, μοριακοί συνδυασμοί σαν φυσαλίδες πετάγονται πάνω σε τεράστιες οθόνες επιδεικνύοντας το επιστημονικό στοιχείο ενός μεγάλου και αξιοσέβαστου συνεδρίου για την φροντίδα της επιδερμίδας, που διοργάνωσε γαλλικός οίκος. Παρούσα στο συνέδριο και η Ζιζέλ Μπούντχεν, το πρόσωπο στη νέα σειρά με κρέμες και ορούς για την αναζωογόνηση της επιδερμίδας του οίκου αυτού.

Πρόκειται για προϊόντα ομορφιάς βασισμένα στην προηγμένη τεχνολογία των τελευταίων 30 χρόνων, που αξιοποιεί φυτά και βλαστοκύτταρα για να βοηθήσει τις γυναίκες να φαίνονται πιο ωραίες. Το να έχεις, βέβαια, γεννηθεί τόσο όμορφη όσο ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα του αιώνα, θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει, αλλά δεν προέχει, γράφει στον Guardian η Νόσιν Ικμπαλ, η οποία παρακολούθησε το συνέδριο και μεταφέρει την εμπειρία της – είχε μάλιστα την ευκαιρία να μιλήσει με την Μπούντχεν.

Περίπου 150 άτομα, μεταξύ άλλων κομψές γαλλίδες συντάκτριες ομορφιάς, δημοσιογράφοι και επιστήμονες, και ασιάτες influencers, συμμετείχαν στην εκδήλωση της Σαγκάης. Είχαν συγκεντρωθεί σε μια αίθουσα διακοσμημένη σε στυλ «ο Κιούμπρικ στην εποχή του Instagram», γράφει η αγγλίδα δημοσιογράφος, όπου τα πάντα ήταν εκτυφλωτικά λευκά εκτός από τα μπουκέτα με τις ροζ παιόνιες στα βάζα…

Η Μπούντχεν -ή απλά η Ζιζέλ, όπως είναι διεθνώς γνωστή- πήρε θέση στη σκηνή ντυμένη με τζιν, λευκό πουκάμισο και μια καλαίσθητη ζώνη κάτω ένα πράσινο μπλέιζερ. Είχε προηγηθεί η προβολή ενός βίντεο με στιγμές από την καριέρα της και τη νέα καμπάνια ομορφιάς του οίκου, στην οποία πρωταγωνιστεί το supermodel, με την έμφαση να έχει δοθεί στα διαπιστευτήρια της Ζιζέλ ως περιβαλλοντικής ακτιβίστριας, μητέρας και υποδείγματος φυσικής τελειότητας.

«Πιστεύω απόλυτα ότι το σώμα μας είναι ναός», είπε με τη βραζιλιάνικη προφορά της συμμετέχοντας σε μια συζήτηση για την προσωπική ευημερία και τον πλανήτη. «Τι τρώμε; Ποιες είναι οι σκέψεις μας;» αναρωτήθηκε απευθυνόμενη στο κοινό. «Οταν αισθάνεσαι καλύτερα, φαίνεσαι καλύτερα. Και όταν πληγώνουμε τη φύση, κάνουμε κακό στον εαυτό μας» είπε, ενώ δίπλα της η κινέζα ηθοποιός Λι Μπινγκμπινγκ έδειχνε να πλήττει αφόρητα. Οπότε όλο το βάρος για την επιτυχία της εκδήλωσης έπεσε στο διάσημο μοντέλο, που μίλησε γεμάτη ενθουσιασμό για το περιβάλλον, τον ακτιβισμό, την ανάγκη για εσωτερική ομορφιά και ειρήνη και για το πώς η φύση ως «φιλοσοφία της μιας λέξης» τη βοήθησε να «γιατρέψει τις πληγές» της.

Η Ζιζέλ ή Ζι-ζελ-ί όπως την αποκαλεί η οικογένειά της, ήταν μόλις 13 ετών όταν συμμετείχε για πρώτη φορά (και κέρδισε) σε διαγωνισμό μοντέλων στο Σάο Πάολο. Μεγάλωσε με τη δίδυμη αδελφή της, Πατρίσια, και τις άλλες τέσσερις αδελφές τους, σε μια μικρή πόλη στη νότια Βραζιλία. Και όπως αναφέρει στη βιογραφία της «Lessons: My Path to a Meaningful Life» (bestseller των New York Times το 2018), έφαγε πολύ bullying στο σχολείο επειδή ήταν αγοροκόριτσο, και πολύ αδύνατη, τόσο που αναγκαζόταν να φοράει δύο παντελόνια το ένα πάνω από το άλλο για να φαίνονται πιο παχιά τα πόδια της.

Όλα άλλαξαν, όμως, στα 18 της όταν έφθασε στη Νέα Υόρκη και έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα με ρούχα του Alexander McQueen που την ονόμασε «το Σώμα», ενώ για τους Dolce & Gabbana ήταν «τα Βυζιά από τη Βραζιλία»…

Την επόμενη χρονιά, το 1999, οι αναλογίες της (91-61-89 / ύψος-μέση-γοφοί) έκαναν μεγάλη αίσθηση σε designers, επιδείξεις και περιοδικά μόδας, σηματοδοτώντας την επιστροφή στις καμπύλες. Την επόμενη δεκαετία αναδείχθηκε στο καλύτερα αμειβόμενο μοντέλο του κόσμου ενώ μετράει περισσότερα από 1200 εξώφυλλα περιοδικών. «Το μόνο που με ένοιαζε τότε ήταν να είμαι έτσι», είπε στην Νόσιν Ικμπαλ, «Ηθελα να αρέσω στους ανθρώπους. Ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους. Ο Θεός μου απαγόρευε να απογοητεύσω κάποιον. Και γι ‘αυτό άρχισα να παθαίνω κρίσεις πανικού».

Οταν ξαφνικά κατέρρευσε, βρισκόταν στην κορυφή της καριέρας της. Το 2004, μόλις 24 ετών, είχε συνεργαστεί με όλους τους μεγάλους οίκους μόδας, είχε γίνει το πρόσωπο των 25 εκατ. δολαρίων του Victoria’s Secret, και είχε ήδη κάνει το 76ο της εξώφυλλο για τη Vogue. Η σχέση της με τον Λεονάρντο ντι Κάπριο απασχολούσε εμμονικά τα tabloids, το περιοδικό People, εξάλλου, τους ανέδειξε σε ένα από τα πιο όμορφα ζευγάρια του κόσμου.

Ωστόσο, ο τρόπος της ζωής της την τρέλανε: «Ετρωγα φιλέτο και πατάτες κάθε βράδυ. Επινα ένα μπουκάλι κρασί και κάπνιζα, και για πρωινό έπινα ένα καπουτσίνο. Δεν ήταν τόσο καλό», είπε. Αρχισε να πάσχει από έντονο άγχος και δεν μπορούσε να κοιμηθεί γιατί έπινε πολύ καφέ.

Στο βιβλίο της έγραψε, μάλιστα, ότι κάποτε, για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου ένιωσε παγιδευμένη, κοίταξε στο κενό από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της και κυριεύτηκε από ένα σκοτεινό συναίσθημα: «Όταν έπαθα μια κρίση πανικού, σκέφτηκα ότι πεθάνω. Φοβόμουν. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Και συνειδητοποίησα ότι το δημιουργούσα εγώ η ίδια στον εαυτό μου: δημιουργούμε τις ζωές που ζούμε, με τις πράξεις μας, και έχουμε μια επιλογή. Επέλεξα να μπω στη ρουτίνα μου επειδή ήταν ένα εργαλείο που βρήκα για να θεραπεύσω τον εαυτό μου».

Το επεισόδιο σηματοδότησε τη στροφή της Ζιζέλ σε έναν νέο, πιο αγνό τρόπο ζωής. Αρχισε να κάνει γιόγκα, διαλογισμό, να αποσύρεται σιωπηλά, έκοψε τη ζάχαρη, το οινόπνευμα, την καφεΐνη, και τους υδατάνθρακες, κάτι που εν τω μεταξύ έχει γίνει η τελευταία λέξη της μόδας.

Πώς αισθάνεται βλέποντας την ευεξία να έχει γίνει κομμάτι της ποπ κουλτούρας; «Έχω πέντε αδελφές και όταν βρίσκω μια νέα συνταγή ή κάτι που μ’ αρέσει, το μοιράζομαι αμέσως μαζί τους», είπε στη δημοσιογράφο του Guardian. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που έγραψε το βιβλίο της: «Το θέμα είναι η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Είναι θετικό όταν όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποκτούν συνήθειες, όπως η γιόγκα. Όσο περισσότεροι άνθρωποι ξυπνούν και συνειδητοποιούν τις αποφάσεις τους, τότε δεν έχετε πολλούς ανθρώπους, που, εν μέρει κοιμούνται, έτσι δεν είναι;»

Όλες οι αδελφές της, εκτός από μία, η οποία είναι ομοσπονδιακή δικαστής, εργάζονται στην επιχείρηση αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων που έχει δημιουργήσει η Ζιζέλ Μπούντχεν εδώ και δύο δεκαετίες, προβάλλοντας έναν τρόπο ζωής κοντά στη φύση, απλό και λίγο χίπι.

Το πρωί πίνει νερό με λεμόνι, τα γεύματά της βασίζονται κυρίως σε φρούτα και λαχανικά, και για σνακ τρώει ψημμένους κολοκυθόσπορους: «Το κάνω γιατί νιώθω καλύτερα, ευτυχισμένη», λέει, δηλώνoντας χαρούμενη που όλο και περισσότεροι άνθρωποι ακολουθούν τις ίδιες επιλογές: «Οσο πιο ευτυχισμένος είναι ο κόσμος, τόσο καλύτερος θα γίνει» υποστηρίζει.

Η Ζιζέλ διάλεξε πολύ προσεκτικά το lifestyle της. Χώρισε από τον ντι Κάπριο το 2005, όταν ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι δεν ακολουθούσαν τον ίδιο δρόμο. Και τέσσερα χρόνια αργότερα παντρεύτηκε το αστέρι του αμερικανικού μπέιζμπολ Τομ Μπράντι. Το ζευγάρι έχει ένα γιο 10 ετών, μια κόρη οκτώ ετών, και τον 12χρονο γιο του Μπράντι από προηγούμενη σχέση του.

Στους καλεσμένους του γάμου τους έκαναν δώρο από ένα αντίτυπο του ψυχολογικού οδηγού «The Mastery of Love». Το Forbes έγραψε ότι είναι ένα από τα τρία celebrity ζευγάρια με τα μεγαλύτερα εισοδήματα της τελευταίας δεκαετίας. Και όταν η φιλία του Μπράντι με τον Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις, την κατάσταση έσωσε η Ζιζέλ, που τον αποτράβηξε. Όπως είπε ο Μπράντι: «Μίλησα με τη γυναίκα μου και μου είπε ότι δεν μπορώ πλέον να μιλάω για πολιτική. Νομίζω ότι είναι μια καλή απόφαση για την οικογένειά μας».

Πού οφείλεται η επιτυχία τους ως ζευγάρι; «Είμαι με τον σύζυγό μου εδώ και πάνω από 12 χρόνια και, όπως γνωρίζετε, οι άντρες θέλουν πολύ προσοχή», απαντάει. «Είναι σαν τα παιδιά, χρειάζονται προσοχή, όπως η οικογένειά σας, οι φίλοι σας. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν γεμάτες στιγμές με όλους. Νομίζω ότι αυτό οδηγεί στην πληρότητα, επειδή εκείνη τη στιγμή σε έχουν ολόκληρη και έτσι επαναφορτίζονται»

Μετά από μια δεκαετία στήριξης πρωτοβουλιών αναδάσωσης στη Βραζιλία και ένα έργο καθαρού νερού στην πατρίδα της, η Ζιζέλ Μπούντχεν προχωράει τώρα σε ακόμη περισσότερο περιβαλλοντικό ακτιβισμό. Και με τις αναρτήσεις της στο Instagram, τις οποίες γράφει στα πορτογαλικά και στα αγγλικά, υπενθυμίζει συστηματικά στους ακολούθους της να φροντίζουν καλύτερα τον πλανήτη.