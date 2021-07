Τα έφτιαξε η Αντζελίνα Τζολί με τον The Weeknd;

Στις αρχές του 2015, The Weeknd άρχισε να βγαίνει με την Μπέλα Χαντίντ και αργότερα, εκείνη εμφανίστηκε στο βίντεο-κλιπ του τραγουδιού του «In The Night». Η σχέση τους κράτησε σχεδόν δύο χρόνια, λίγο μετά τον χωρισμό τους ο ποπ σταρ τα έφτιαξε με την Σελίνα Γκόμεζ αλλά ύστερα από 10 μήνες χώρισαν, οπότε τα ξαναβρήκε με την Μπέλα Χαντίντ, όμως, όχι για πολύ. Τον Αύγουστο του 2019 χώρισαν ξανά.

Και τώρα οι φήμες επιμένουν ότι είναι σε εξέλιξη ειδύλλιο του 31χρονου Εϊμπελ Μακόνεν Τεσφάγιε (το The Weeknd είναι το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο) και της Αντζελίνα Τζολί. Οι «κουτσομπόλες» του Χόλιγουντ αναφέρουν ότι στις 30 Ιουνίου το ζευγάρι δείπνησε μαζί στο «Giorgio Baldi», αγαπημένο ιταλικό εστιατόριο των σταρ στο Λος Αντζελες.

Το Page Six μας πληροφορεί ακόμη και για τις ενδυματολογικές τους προτιμήσεις εκείνη τη βραδιά: η Αντζελίνα εμφανίστηκε με μαύρο φόρεμα, κλασική μπεζ καμπαρντίνα και μαύρη μάσκα (πανδημίας) ενώ ο τραγουδιστής του «After Hours» ήταν πιο κάζουαλ, με τζιν και μαύρες μπότες. Και αφού πέρασαν κάπμοσες ώρες μαζί, έφυγαν χωριστά. Οπότε τα σενάρια φούντωσαν.

Ωστόσο, δεν προσπάθησαν να κρυφτούν ή να αποφύγουν αδιάκριτα βλέμματα, οπότε το πιθανότερο είναι ότι το δείπνο δεν ήταν ρομαντικό αλλά απλώς μια επαγγελματική συνάντηση κατά τη διάρκεια της οποίας, ο The Weeknd προσπαθούσε ίσως να πάρει κάποιες πληροφορίες από την Αντζελίνα.

Σε τελική ανάλυση, ο ποπ σταρ προσπαθεί να κάνει μια νέα καριέρα στο σινεμά, και η Αντζελίνα είναι μια καταξιωμένη ηθοποιός. Ο επιτυχημένος καναδός τραγουδιστής έχει εμφανιστεί στο θρίλερ των αδελφών Σαφντάι «Ακοπο διαμάντι» (2019) με τον Ανταμ Σάντλερ, και αυτό τον καιρό πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά «Idol» της πλατφόρμας HBO.

Μετά από καμιά δεκαριά μέρες ο Weeknd και η Αντζελίνα εθεάθησαν σε μια ιδιωτική συναυλία του Mustafa the Poet στο Λος Αντζελες. Οχι όμως μαζί. Ο τραγουδιστής ήταν εκεί με φίλους του, ενώ η Αντζελίνα συνοδευόταν από τα παιδιά της. Δεν υπάρχουν φωτογραφίες που να τους δείχνουν μαζί, οπότε ίσως ήταν τυχαίο ότι βρέθηκαν και οι δύο εκεί ταυτόχρονα. Με άλλα λόγια η σχέση τους μοιάζει να είναι αυστηρά πλατωνική αλλά οι φήμες περί ερωτικής σχέσης, ήδη, οργιάζουν.

Who is who

Ο Εϊμπελ Μακόνεν Τεσφάγιε ή The Weeknd γεννήθηκε το 1990 στο Τορόντο του Καναδά και είναι μοναχογιός μεταναστών από την Αιθιοπία. Στα 11 άρχισε να καπνίζει μαριχουάνα και γρήγορα πέρασε σε πιο βαρά ναρκωτικά. Μάλιστα έχει εξομολογηθεί ότι έκλεβε για να ικανοποιήσει την εξάρτησή του του από τα ζάναξ και την κοκαΐνη. Τραγουδιστής, στιχουργός και παραγωγός, ο Weeknd ενσωμάτωσε την ίντι και την ηλεκτρονική μουσική στην εναλλακτική R&B μουσική παλέτα του.

Μεγάλωσε ακούγοντας σόουλ, hip hop, funk, indie rock και post-punk και εμπνέεται από τον Μάικλ Τζάκσον και τον Πρινς, ενώ επιρροές έχει δεχτεί επίσης από τους Ντέιβιντ Μπόουι, Smiths, Bad Brains, Talking Heads, Wu-Tang Clan, τον 50 Cent και τον Eminem.

Εχει καταφέρει τα τραγούδια του «Love me harder» (με την Αριάνα Γκράντε), «Earned It», «I Feel it Coming», «Pray for me» (με τον Κέντρικ Λαμάρ), «Call out my name» και «Starboy» να βρεθούν ανάμεσα στα «καλύτερα δέκα» του Billboard hot 100.

Ακόμη έχει κερδίσει τρία Grammy, οχτώ Billboard , δύο αμερικάνικα μουσικά βραβεία, και εννέα βραβεία Juno, ενώ είναι ένας από τους καλλιτέχνες με τις καλύτερες πωλήσεις στην Αμερική έχοντας πουλήσει πάνω από 70 εκατ. αντίτυπα.

