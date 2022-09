Νέο επιχειρηματικό εγχείρημα για την Κιμ Καρντάσιαν

Τη δική της επενδυτική εταιρεία ίδρυσε η Κιμ Καρντάσιαν, από κοινού με τον πρώην εταίρο της Carlyle Group Τζέι Σάμονς.

Οι επιχειρήσεις καταναλωτικών προϊόντων και ΜΜΕ θα βρεθούν στο επίκεντρο των επενδύσεων της SKKY Partners, έκαναν γνωστό οι δύο εταίροι.

Η σταρ των ριάλιτι εκτός από συνιδρύτρια της εταιρείας θα έχει και τον ρόλο της συνδιευθύνουσας εταίρου, ενώ ο Σάμονς θα χειρίζεται τις καθημερινές δραστηριότητες της επιχείρησης. Στην SKKY Partners θα συμμετάσχει και η μητέρα της Καρντάσιαν, Κρις Τζένερ.

«Μαζί ελπίζουμε να αξιοποιήσουμε τη τεχνογνωσία μας συνδιαστικά και να οικοδομήσουμε την επενδυτική εταιρεία της επόμενης γενιάς», ανέφερε σε σχετική ανάρτησή της η διάσημη influencer.

I’m pleased to announce the launch of @SKKYPartners with private equity veteran Jay Sammons as co-founder and co-managing partner, along with @KrisJenner who will serve as partner at our firm. pic.twitter.com/KExQTsVGbf

— Kim Kardashian (@KimKardashian) September 7, 2022