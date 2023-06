Η Κιμ Κατράλ επιστρέφει στο «Sex and the City»

Η είδηση θα ενθουσιάσει τους φανατικούς της σειράς: Η Κιμ Κατράλ θα εμφανιστεί σε μια σκηνή της επερχόμενης δεύτερης σεζόν του reboot του «Sex and the City», ενώ θα έχει και μια τηλεφωνική συνομιλία με την Κάρι Μπράντσο, την οποία ερμηνεύει η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, σύμφωνα με πληροφορίες του Variety που αναδημοσιεύουν οι Times.

Η 66χρονη Κατράλ, που έχει γεννηθεί στο Λίβερπουλ, είχε τσακωθεί με την Πάρκερ και δεν συμμετείχε στην πρώτη σεζόν του «And Just Like That», της τηλεοπτικής συνέχειας του «Sex and the City», που προβλήθηκε το 2021.

Ωστόσο, συμφώνησε σε μια μερική επιστροφή, ενώ το Variety αναφέρει ότι η σκηνή της γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη τον Μάρτιο, χωρίς η ηθοποιός να δει ή να μιλήσει με τους άλλους πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες της σειράς, όπως η Σίνθια Νίξον και η Κριστίν Ντέιβις.

Ο Μάικλ Πάτρικ Κινγκ, δημιουργός του «Sex and the City» και εκτελεστικός παραγωγός του «And Just Like That», επίσης δεν συνάντησε την Κατράλ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η Πατρίσια Φιλντ, η σχεδιάστρια κοστουμιών που καταξιώθηκε για τη δουλειά της στο «Sex and the City», καθώς και για τις δύο μεταφορές της σειράς στη μεγάλη οθόνη, έντυσε τη Σαμάνθα για τη σκηνή της επιστροφής της. Η Φιλντ δεν εργάστηκε για καμία άλλη σταρ του «And Just Like That».

Η απουσία της Κατράλ αποτέλεσε ένα από τα θέματα της πρώτης σεζόν του revival, η οποία τελείωσε με την Κάρι και τη Σαμάνθα να κάνουν σχέδια μέσω μηνυμάτων για να συμφιλιωθούν. Στη σειρά μπήκαν νέοι χαρακτήρες, αν και οι αντιδράσεις από κριτικούς και θαυμαστές υπήρξαν χλιαρές.

Η Σαμάνθα δεν θα επιστρέψει πλήρως. Ωστόσο, οι θαυμαστές του «Sex and the City» είναι πιθανό να καλωσορίσουν ακόμη και μια μερική επιστροφή του αγαπημένου τους χαρακτήρα, της δυναμικής γυναίκας με την ακόρεστη σεξουαλική όρεξη.

Η σχέση της Κατράλ με την 58χρονη Πάρκερ είναι πολύ γνωστό πως δεν ήταν καλή και υπήρχαν διαρκώς αναφορές για εντάσεις στα γυρίσματα.

Μετά το τέλος της εξαετούς πορείας του «Sex and the City», το 2004, η Κατράλ είπε ότι η αμοιβή της δεν ήταν ανάλογη με τη συνεισφορά της στη σειρά. Απέρριψε επίσης τη συμμετοχή της σε μια τρίτη ταινία του franchise, λέγοντας ότι το σενάριο δεν ήταν καλό.

Το 2018, μετά τον θάνατο του αδελφού της Κατράλ, η διαμάχη βγήκε στη δημοσιότητα. Τότε η Πάρκερ τη συλλυπήθηκε δημόσια και η Κατράλ της απάντησε στο Instagram: «Η συνεχής προσπάθειά σου να επικοινωνήσεις μαζί μου, απλώς μου υπενθυμίζει με οδυνηρό τρόπο πόσο σκληρή ήσουν τότε και τώρα».

Τον περασμένο Ιούνιο η Πάρκερ είπε ότι το ρήγμα ήταν «περίπλοκο» και προσέθεσε: «Δεν υπάρχει κανένας άλλος που να έχει μιλήσει ποτέ για μένα με αυτόν τον τρόπο, οπότε είναι πολύ οδυνηρό».

Η Κατράλ, ωστόσο, φαίνεται ότι παρακινήθηκε να επανέλθει στον ρόλο της Σαμάνθα από τον Κέισι Μπλόις, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του HBO.

Μέχρι πέρυσι, ο Κινγκ απέκλειε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο της επιστροφής της στη σειρά, λέγοντας ότι «η πόρτα της επιστροφής είναι κλειστή».

Η δεύτερη σεζόν του «And Just Like That» θα κάνει πρεμιέρα στο HBO Max στις 22 Ιουνίου.

