«Blade Runner», 40 χρόνια μετά

Ο πρώτος σκηνοθέτης που επιδίωξε να διασκευάσει για τη μεγάλη οθόνη το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας του Φίλιπ Ντικ «Do Androids Dream of Electric Sheep?» (αμέσως μετά την κυκλοφορία του, το 1968) ήταν ο Μάρτιν Σκορσέζε. Αλλά η περιορισμένη επιτυχία της πρώτης ταινίας του, «Who’s That Knocking at My Door», και το σκοτεινό ύφος του βιβλίου κατέστησαν διστακτικούς τους χρηματοδότες.