Βαλτική: Νέο σαμποτάζ σε υποθαλάσσιο καλώδιο

Ενα υποθαλάσσιο καλώδιο οπτικών ινών που συνέδεε τη Λετονία με τη Σουηδία υπέστη βλάβη την Κυριακή, πιθανότατα ως αποτέλεσμα κάποιας «εξωτερικής επιρροής» ανακοίνωσε η Ρίγα, σημειώνοντας ότι έχει σταλεί ένα περιπολικό σκάφος στην περιοχή για να επιθεωρήσει ένα ύποπτο πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, το «Michalis San», με σημαία Μάλτας.

Aλλα δύο πλοία θα αποτελέσουν επίσης αντικείμενο έρευνας για πιθανή εμπλοκή τους στο συμβάν, σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό της Λετονίας.

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα υπάρχει εξωτερική, σημαντική ζημιά», είπε η πρωθυπουργός Εβίκα Σιλίνα μετά την έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

❗️One more cable damage reported in the Baltic Sea: A submarine optical fiber cable, property of Latvia State Radio and Television Center, was damaged early on January 26th. There might be delays but on the whole, the Center continues providing services as usual through… https://t.co/2c6zYEXOKB pic.twitter.com/94iKkqrYIB — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 26, 2025

Το καλώδιο που κόπηκε νωρίς την Κυριακή, συνέδεε την πόλη Βέντσπιλς της Λετονίας με το νησί Γκότλαντ της Σουηδίας. Η ζημιά εντοπίστηκε στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Σουηδίας.

Η Λετονία συντονίζει τις ενέργειές της με το ΝΑΤΟ και άλλες χώρες της Βαλτικής για να εξακριβώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καταστράφηκε το καλώδιο, ανέφερε νωρίτερα, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, είπε επίσης ότι η χώρα του συνεργάζεται στενά με τη Λετονία και το ΝΑΤΟ.

There is information suggesting that at least one data cable between Sweden and Latvia has been damaged in the Baltic Sea. The cable is owned by a Latvian entity. I have been in close contact with my Latvian counterpart, Prime Minister Evika Siliņa, during the day. Sweden,… — SwedishPM (@SwedishPM) January 26, 2025

Την περασμένη εβδομάδα το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει φρεγάτες, αεροσκάφη και θαλάσσια drones στη Βαλτική για να βοηθήσει στην προστασία κρίσιμων υποδομών.

Επιφυλάχθηκε επίσης του δικαιώματός του να αναλάβει δράση εναντίον ύποπτων πλοίων που συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια.

Το τελευταίο διάστημα έχουν υποστεί ζημιές αρκετά υποθαλάσσια καλώδια τηλεπικοινωνιών ή μεταφοράς ενέργειας στη Βαλτική.

And again! Cable between Sweden and Latvia damaged in the Baltic Sea. According to the cable operator, the cable is probably damaged “as a result of external influence”. pic.twitter.com/QBesjuHL35 — Tomi 🇺🇦🇫🇮🏴‍☠️ (@TallbarFIN) January 26, 2025

Τον περασμένο μήνα η Φινλανδία κατέσχεσε ένα δεξαμενόπλοιο που μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο έσυρε την άγκυρά του στον βυθό καταστρέφοντας τη γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Estlink 2 και τέσσερα καλώδια τηλεπικοινωνιών που συνέδεαν τη Φινλανδία με την Εσθονία.

Τα σαμποτάζ σημειώνονται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης ενόψει της 8ης Φεβρουαρίου, όταν τα τρία κράτη της Βαλτικής, η Λιθουανία, η Λετονία και η Εσθονία, θα αποκόψουν ένα από τα τελευταία απομεινάρια του μακρινού σοβιετικού παρελθόντος τους και θα αποσυνδέσουν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειάς τους από το ενεργειακό δίκτυο της Ρωσίας, συγχρονιζόμενα με το ευρωπαϊκό δίκτυο, μέσω μιας σύνδεσης με την Πολωνία.

