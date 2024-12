Φινλανδία: Ζημιές σε υποθαλάσσιο καλώδιο – Ερευνα για ανάμειξη των Ρώσων

Η αστυνομία της Φινλανδίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το δεξαμενόπλοιο Eagle S, που απέπλευσε από τη Ρωσία και εικάζεται ότι αποτελεί μέρος του «σκιώδους στόλου» του Βλαντίμιρ Πούτιν, ενδεχομένως προκάλεσε ζημιά σε υποθαλάσσιο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέει τη χώρα με την Εσθονία. Η «δολιοφθορά» στο υποθαλάσσιο καλώδιο είχε καταγραφεί το αμέσως προηγούμενο 24ωρο.

Το πλοίο, με σημαία Νήσων Κουκ, μετέφερε αμόλυβδη βενζίνη, την οποία είχε φορτώσει από κάποιο ρωσικό λιμάνι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για την υπόθεση αυτή ο γενικός διευθυντής των Τελωνείων της Φινλανδίας Σάμι Ράκσιτ.

Οι αστυνομικές Αρχές διενεργούν έρευνα για «σοβαρή δολιοφθορά», πρόσθεσε από την πλευρά του ο Ρόμπιν Λάρντοτ, της Εθνικής Υπηρεσίας Ερευνών. «Εχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι αυτό το πλοίο προκάλεσε φθορές στον Estlink 2 και σε άλλα καλώδια», ανέφερε η αστυνομία.

Αστυνομικοί και συνοριοφύλακες επιβιβάστηκαν στο πλοίο και διαπίστωσαν ότι δεν είχε σηκωμένες τις άγκυρες. Οταν ζητήθηκε από το πλήρωμα να ανεβάσουν τις άγκυρες, διαπίστωσαν ότι έλειπαν. Οι φινλανδικές Αρχές έθεσαν υπό τον έλεγχό τους το πλοίο και το μετέφεραν στα φινλανδικά χωρικά ύδατα.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στο ίδιο το πλοίο, την εταιρεία που το διαχειρίζεται και το πλήρωμά του, σύμφωνα με τα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα.

Russian involvement suspected in the breakage of Estlink 2 cable – https://t.co/oye8QLCfM3

Finnish Border Guard escorted an oil tanker Eagle S to Porkkala due to its suspicious activity in the Gulf of Finland. Reportedly, the ship slowed down to 1/4 of its speed just minutes… https://t.co/2c6zYEXgV3 pic.twitter.com/yx3vuWORGm

