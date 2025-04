Η φίλη, η αδελφή και ο «θρήνος» για την περιουσία του Φρέντι Μέρκιουρι

Ποιος ασχολείται ακόμη με τα μη μουσικά κατάλοιπα του Φρέντι Μέρκιουρι, της «ψυχής» της ροκ μπάντας Queen; Το ξακουστό ταμπλόιντ The Sun φυσικά και, τρέχοντας πίσω του, τα υπόλοιπα λαϊκά έντυπα της Νήσου. Εχουν όμως σοβαρούς λόγους. Βασικότερος όλων, η διαμάχη που ξέσπασε για την κληρονομιά προσωπικών ειδών του μακαρίτη μουσικού (πέθανε από επιπλοκές του AIDS, το 1991) .

Στην υπόθεση πρωταγωνιστούν η αδελφή του Μέρκιουρι, Κασμίρα Μπουλσάρα, και η γυναίκα της ζωής του, Μαίρη Οστιν. Η ιστορία έχει και μια άλλη, μικρότερη, κρυμμένη μέσα της: η Μπουλσάρα αγόρασε κρυφά πολλά τεμάχια από τα εκατοντάδες αντικείμενα του Μέρκιουρι που είχε ξεφορτωθεί μέσω δημοπρασίας η Οστιν. O Αντονέλο Γκουερέρα της Repubblica έστειλε κατατοπιστική ανταπόκριση από το Λονδίνο.

Το όλο θέμα των «κειμηλίων» που βγήκαν στο σφυρί δεν είναι τωρινό. Η Οστιν συνεργάστηκε με τον διάσημο οίκο δημοπρασιών Sotheby’s πριν από δύο χρόνια. Το νέο στοιχείο είναι η αποκάλυψη της Sun ότι η Μπουλσάρα ξόδεψε περί τα 3 εκατ. λίρες Αγγλίας για να αγοράσει τα αναμνηστικά του αδελφού της.

Την εκκωφαντική σπατάλη η Μπουλσάρα την έκανε από τη φούρκα της, λένε οι πληροφορίες του Ιταλού, για την Οστιν. Δεν της συγχώρεσε που πούλησε τα ενθύμια-«κειμήλια»-αναμνηστικά. Στην πραγματικότητα η Μπουλσάρα «ήταν έξαλλη και συντετριμμένη» από το γεγονός ότι η Οστιν κληρονόμησε αυτό το υλικό κατόπιν επιθυμίας του Μέρκιουρι, ο οποίος της είχε μεγάλη αδυναμία και την κατέστησε βασική κληρονόμο του (και των ακινήτων του, όπως και της τέφρας του).

Στα μπαχάρια που προσέθεσαν τα αγγλικά media και η «ξινή» πληροφορία ότι η Μπουλσάρα δεν ήθελε επ’ ουδενί να μάθει η Οστιν ότι ήταν διατεθειμένη να πληρώσει πανάκριβα αυτά τα αντικείμενα, πολύ πάνω από την πραγματική αξία τους, και με μοναδικό σκοπό «να τα κρατήσει εντός της οικογενείας».

Ας δούμε τώρα τι ξεπούλησε ο Sotheby’s. Κοσμήματα, κοστούμια, κιμονό, σημειώματα, ένα χειρόγραφο με τους στίχους του τραγουδιού «Bohemian Rhapsody» –το οποίο αρχικώς είχε τίτλο «Mongolian Rhapsody»–, ένα στέμμα, μια βασιλική μπέρτα, το κίτρινο γιλέκο που φορούσε ο Μέρκιουρι στην τελευταία συναυλία του ως μέλος της μπάντας το 1986 και το πιάνο Yamaha «στο οποίο συνέθεσε τα αριστουργήματά του».

Από το σφυρί της δημοπρασίας, συνέχισε ο Ιταλός, η Οστιν έβγαλε τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ, με ένα μέρος των χρημάτων να δωρίζεται στο Mercury Phoenix Trust –τον σύλλογο κατά του AIDS που είχαν ιδρύσει οι Queen και ο μάνατζέρ τους Τζιμ Μπιτς– και στο Elton John AIDS Foundation. «Εχει περάσει πολύς καιρός, ήθελα να κλείσω αυτό το κεφάλαιο και να βάλω σε τάξη τη ζωή μου» είχε δηλώσει τότε στο BBC η 74χρονη σήμερα Οστιν. Από απόψεως ηλικιακού χρόνου αν εξετάσει κανείς τα πράγματα, άργησε πολύ.

Στο σημείο αυτό το δημοσίευμα της Repubblica σημείωσε ότι τις λεπτομέρειες για τις… διπλωματικές κινήσεις της 73χρονης Μπουλσάρα κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας έδωσε στη Sun κάποια ανώνυμη πηγή και όχι απευθείας το σόι του Μέρκιουρι. Ας δούμε, λοιπόν, τι αγόρασαν οι συγγενείς του με 3 εκατ. στερλίνες.

Ενα τζουκ μποξ Wurlitzer Model 850, το οποίο κόστισε 406.400 λίρες. Ενα γιλέκο που φορούσε ο Μέρκιουρι στο βίντεο για το τραγούδι «These Are the Days of Our Lives», το οποίο κόστισε 139.700 λίρες. Ενα στρατιωτικού τύπου μπουφάν που φτιάχτηκε για τα 39α γενέθλια του Μέρκιουρι, το οποίο κόστισε 457.200 λίρες. Οκτώ σελίδες με προσχέδια στίχων για το τραγούδι «Killer Queen», οι οποίες κόστισαν 279.400 λίρες. Ενα βάζο που ο Μέρκιουρι είχε μετατρέψει σε αμπαζούρ, το οποίο κόστισε 22.860 λίρες. Ενα φούτερ, που κόστισε 40.640 λίρες. Τα υπόλοιπα είδη τα απέκτησε η Μπουλσάρα πληρώνοντας μικρότερα ποσά.

Η Οστιν υπήρξε η στενότερη φίλη και ερωμένη του Μέρκιουρι. Αρραβωνιάστηκαν τη δεκαετία του ’70, αλλά ουδέποτε παντρεύτηκαν. Ωστόσο ο Μέρκιουρι την αποκαλούσε «σύζυγό του» για πολύ καιρό μετά το τέλος της ερωτικής σχέσης τους. Σε μια συνέντευξή της η Οστιν είχε αναφερθεί στο επεισόδιο της εξομολόγησης του Μέρκιουρι όσον αφορά την ομοφυλοφιλία του. «Μου είπε: ‘‘Νομίζω ότι είμαι αμφιφυλόφιλος’’. Του είπα: ‘‘Νομίζω ότι είσαι γκέι’’. Δεν είπαμε τίποτε άλλο, απλώς αγκαλιαστήκαμε».

Οταν πέθανε ο Μέρκιουρι, η Οστιν κληρονόμησε το ήμισυ της περιουσίας του, ύψους 200 εκατ. λιρών Αγγλίας, με το υπόλοιπο 50% να μοιράζεται μεταξύ των γονιών του και της αδελφής του.

