Twitter: Σφοδρές αντιδράσεις για την απόφαση του Μασκ να αναστείλει λογαριασμούς δημοσιογράφων

Στην αναστολή λογαριασμών αμερικανών δημοσιογράφων προχώρησε την Παρασκευή ο αμφιλεγόμενος δισεκατομμυριούχος Ελον Μασκ προκαλώντας κατακραυγή από χρήστες του Twitter αλλά και μια επίσημη προειδοποίηση για κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χαρακτηρίζοντας την απόφαση αυτή «ανησυχητική», η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βέρα Γιούροβα προειδοποίησε τον αυτόκλητος υπέρμαχο της ελευθερίας της έκφρασης ότι θα υπάρξουν «σύντομα κυρώσεις» στο πλαίσιο νέου ευρωπαϊκού νόμου.

«Τα νέα για την αυθαίρετη αναστολή δημοσιογράφων στο Twitter είναι ανησυχητικά» έγραψε σε ένα tweet η αρμόδια για τις αξίες και τη διαφάνεια Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

News about arbitrary suspension of journalists on Twitter is worrying. EU’s Digital Services Act requires respect of media freedom and fundamental rights. This is reinforced under our #MediaFreedomAct . @elonmusk should be aware of that. There are red lines. And sanctions, soon.

Υπενθύμισε επίσης πως ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες -που αναμένεται να εφαρμοστεί στους κολοσσούς της τεχνολογίας το ερχόμενο καλοκαίρι- =«απαιτεί τον σεβασμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και των βασικών δικαιωμάτων».

«Ο Ελον Μασκ πρέπει να το γνωρίζει. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Και κυρώσεις, σύντομα» ανέφερε.

Είπε επίσης πως το Media Freedom Act, ένα σχέδιο ρύθμισης που βρίσκεται τώρα υπό συζήτηση και έχει σκοπό να προστατεύσει την ελευθερία του Τύπου και τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης, θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

«Η ελευθερία του Τύπου δεν πρέπει να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται κατά το δοκούν» ανακοίνωσε σήμερα το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών. «Για αυτόν τον λόγο έχουμε ένα πρόβλημα με το Twitter», πρόσθεσε.

Σε ένα άλλο μήνυμα, ο γάλλος υπουργός Ψηφιακής Μετάβασης Ζαν-Νοέλ Μπαρό εξέφρασε «απογοήτευση για την παρέκκλιση στην οποία οδηγεί ολοταχώς ο Μασκ το Twitter: «Η ελευθερία του Τύπου είναι θεμέλιο της ίδιας της δημοκρατίας. Όταν πλήττεται η μία, πλήττεται η άλλη».

Οι λογαριασμοί περίπου δώδεκα αμερικανών δημοσιογράφων αναστάληκαν από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσά τους, εργαζόμενοι σε μέσα ενημέρωσης όπως το CNN (Donie O’Sullivan), οι New York Times (Ryan Mac) και η Washington Post (Drew Harwell) και πολλοί ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι.

I don’t know what happened here but if @elonmusk doesn’t fix this within the hour with an explanation by morning, I’ll be on Capitol Hill tomorrow demanding that he be hauled in front of Congress. pic.twitter.com/8oTmLkbdzZ

Ορισμένοι είχαν γράψει tweet για την απόφαση που έλαβε την Τετάρτη το Μέσο να αναστείλει τον λογαριασμό που καταγράφει αυτόματα τις διαδρομές του ιδιωτικού αεροσκάφους του Ελον Μασκ.

Το Twitter δεν διευκρίνισε για ποιο λόγο ανέστειλε τους λογαριασμούς αυτούς ούτε τη διάρκεια της αναστολής. Ο ιδιοκτήτης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, πηγή αρκετών αντιπαραθέσεων αφότου εξαγοράστηκε τον Οκτώβριο, έδωσε ωστόσο ορισμένες ενδείξεις σε έναν καταιγισμό tweet που αναρτήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης.

«Οι εν λόγω λογαριασμοί στο doxing λαμβάνουν μια προσωρινή αναστολή 7 ημερών» έγραψε στο Twitter ο Μασκ, λέγοντας πως οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται «’στους δημοσιογράφους’ [σ.σ. η λέξη με εισαγωγικά] όπως και σε οποιονδήποτε άλλον».

Any account doxxing real-time location info of anyone will be suspended, as it is a physical safety violation. This includes posting links to sites with real-time location info.

Posting locations someone traveled to on a slightly delayed basis isn’t a safety problem, so is ok.

— Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2022