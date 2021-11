Τιμονιέρης (σε ηλεκτρικό όχημα) και ο πρόεδρος Μπάιντεν!

«Οπως ξέρετε, παιδιά, εγώ είμαι τύπος του αυτοκινήτου» έγραψε στο Τwitter o Τζο Μπάιντεν (η σχέση του με την πράσινη Κορβέτ που του είχε χαρίσει ο πατέρας του είναι σχεδόν… ερωτική) κάτω από μία φωτογραφία που τον δείχνει στο τιμόνι ενός μεγάλου λευκού οχήματος.

Δεν υπάρχει τίποτε το μυστηριώδες: ο αμερικανός πρόεδρος πήγε στην πρωτεύουσα της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, στο Ντιτρόιτ της Πολιτείας Μίσιγκαν, για να προωθήσει την καμπάνια υπέρ της ηλεκτροκίνησης και να επιδείξει τα επιτεύγματα των ΗΠΑ σε αυτόν τον τομέα.

Ο πρόεδρος δεν είδε μόνον, αλλά επιβιβάστηκε σε τέτοια οχήματα και, όπως βλέπετε, έπιασε κιόλας και τιμόνι στα χέρια του σε ένα από αυτά.

Και ήταν και κεφάτος: το πρότζεκτ του περί υποδομών εγκρίθηκε από το Κογκρέσο και δίνει ξεκάθαρο στίγμα οικολογικής στόχευσης καθώς εισάγει καινοτομίες ύψους 7,5 δισ. δολαρίων – θα δημιουργηθεί καινούργιο οδικό δίκτυο στις ΗΠΑ, ικανό να επιτρέπει την επαναφόρτιση των μπαταριών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ώστε να συνεχίζουν απρόσκοπτα το ταξίδι τους στους αυτοκινητοδρόμους της αχανούς ενδοχώρας.

Τα υπόλοιπα οικολογικά μέτρα που έχει εξαγγείλει ο Μπάιντεν αναμένουν τη σειρά τους στα νομοθετικά σώματα.

As a lot of folks know, I’m a car guy. I’ve gotten a chance to drive some pretty incredible vehicles over the years, but I never could have imagined ones like the electric vehicle I took for a spin today.

— President Biden (@POTUS) November 18, 2021