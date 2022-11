Συναγερμός στο «Ελ. Βενιζέλος» μετά από πληροφορία για «ύποπτο επιβάτη» σε πτήση της Emirates

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις εννέα το βράδυ της Πέμπτης στον διεθνή αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» μετά από πληροφορία των αμερικανικών Αρχών για «ύποπτο άτομο» που πιθανόν να έχει επιβιβαστεί σε μία από δύο πτήσεις της Emirates, η μία για Ντουμπάι και η άλλη για Νέα Υόρκη.

Αμέσως δόθηκε εντολή να σταματήσει η διαδικασία απογείωσης της πτήσης για Ντουμπάι και το αεροπλάνο επέστρεψε στο σταθμό.

Οι Αρχές έλεγξαν εξονυχιστικά όλους τους επιβάτες της συγκεκριμένης πτήσης, χωρίς να βρεθεί κάτι ύποπτο, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ λίγη ώρα αργότερα.

#ek209 Emirates Flight EK209 suspect remains seated and not allowed to leave the plane pic.twitter.com/zXJZXHTPLG

— Fragolevantinos (@fragolevantinos) November 10, 2022