Συναγερμός στην Τουρκία: Επίθεση με drones στη βάση του Ντιγιαρμπακίρ

Στόχος επίθεσης από drones έγινε τη νύχτα της Τρίτης η αεροπορική βάση του Ντιγιαρμπακίρ – η βάση από την οποία απογειώνονται τα τουρκικά μαχητικά που επιχειρούν μέσα στο έδαφος του βόρειου Ιράκ, αλλά και τη Συρία.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Αμυνας η επίθεση σημειώθηκε στις 00.30 και δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές.

🔵🇹🇷Ministry of National Defence: "An attempt was made to attack our 8th Main Jet Base Command in Diyarbakır with model aircraft around 00:30. No damage or casualties occurred at our base.

Necessary physical measures have been taken at our base." pic.twitter.com/BBA0qCioAa

— Defence Turk English (@Defence_Turk_EN) May 18, 2021