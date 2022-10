Συμβούλιο της Ευρώπης: Σε ρώσο πολιτικό κρατούμενο το βραβείο Βάτσλαβ Χάβελ

Με το βραβείο Βάτσλαβ Χάβελ 2022 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δικαιώματα του Ανθρώπου τιμήθηκε τη Δευτέρα στο Στρασβούργο ο φυλακισμένος ρώσος αντιπολιτευόμενος Βλαντίμιρ Καρά-Μουρζά, σε βάρος του οποίου έχουν απαγγελθεί πρόσφατα από τη ρωσική δικαιοσύνη κατηγορίες για «εσχάτη προδοσία».

«Στη σημερινή Ρωσία, απαιτεί απίστευτο θάρρος το να αντιταχθείς στην εξουσία», δήλωσε ο ολλανδός πρόεδρος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Τάινι Κοξ, ανακοινώνοντας το νικητή του βραβείου, με το οποίο ανταμείβονται εξαιρετικές πράξεις στην κοινωνία των πολιτών για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Φυλακισμένος ήδη επειδή επέκρινε τον πόλεμο στην Ουκρανία που άρχισε η Ρωσία, ο πρώην δημοσιογράφος, προσκείμενος στον αντιπολιτευόμενο Μπόρις Νεμτσόφ που δολοφονήθηκε το 2015, κατηγορήθηκε την Πέμπτη για «εσχάτη προδοσία», ένα αδίκημα που τιμωρείται με κάθειρξη 20 ετών, ακόμη και μεγαλύτερη.

«Αρχίζοντας τη βάναυση εισβολή του στην Ουκρανία, ο Πούτιν άρχισε επίσης έναν άλλο πόλεμο: ένα πόλεμο εναντίον της αλήθειας στη χώρα μας», αντέδρασε ο φυλακισμένος αντιπολιτευόμενος σε ένα κείμενο το οποίο αναγνώσθηκε στο ημικύκλιο του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο από τη σύζυγό του, Γεβγκένια Καρά-Μουρζά. Το βραβείο αυτό είναι αφιερωμένο σ’ αυτούς «που δεν μπορούσαν να μείνουν σιωπηλοί μπροστά σ’ αυτή την ωμότητα, ακόμη και με τίμημα την προσωπική τους ελευθερία».

The imprisoned Russian opposition leader Vladimir Kara-Murza just have been awarded the 2022 Václav Havel Human Rights Prize!#TheirCourageOurRights pic.twitter.com/0RE0Cj5SF6

— Pedro Cegonho (@PCegonho) October 10, 2022