STEGI.RADIO: Η Στέγη μετατρέπεται για ένα τριήμερο στο απόλυτο club space της πόλης

Κεντρική Σκηνή χωρίς καθίσματα; Φουαγέ χωρίς λευκά μάρμαρα; Τσιτάτα στις τουαλέτες; Πολύχρωμα chill-out rooms; Το STEGI.RADIO Takeover θα μας κάνει να αναρωτηθούμε πού βρισκόμαστε, ακούγοντας μουσικές που ίσως δεν είχαμε φανταστεί να σαρώνουν το κτίριο της Συγγρού, από αργά το απόγευμα έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το STEGI.RADIO γιορτάζει τα τρία χρόνια ύπαρξής του καταλαμβάνοντας όλους τους χώρους της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση με τρία stages για τρεις ημέρες, από τις 2 έως τις 4 Φεβρουαρίου, προσκαλώντας μας να δούμε το κτίριο όπως δεν το έχουμε ξαναδεί, σε μια περιπετειώδη και εκστατική μουσική γιορτή με DJ sets, ζωντανές εμφανίσεις, προβολές και συνεντεύξεις, αλλά και live broadcast.

Θρυλικοί καλλιτέχνες από το εξωτερικό, μουσικοί της νέας ελληνικής σκηνής, καταξιωμένα συγκροτήματα, παραγωγοί και DJs της νέας γενιάς μετατρέπουν τη Στέγη για τρεις μέρες, από αργά το απόγευμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έναν ζωντανό πομπό, με το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα του STEGI.RADIO να ζωντανεύει το κτίριο όσο ποτέ ξανά.

Η Helena Hauff και ο Lee Gamble, o Alessandro Cortini, η AFRODEUTSCHE και οι Plaid, o Shackleton, ο Laraaji και ο Pink Siifu συναντούν τους Selofan, τη Nalyssa Green, το Παιδί Τραύμα, τον Poor J’Darr, την Ayshel, τη Miss Trouli, τους Right Clique και τον Veslemes, σε τρεις βραδιές ηχητικής πανδαισίας, όπου η techno και η experimental bass συνυπάρχουν με το synthwave, το tribal με τo χιπ χοπ και η ambient με τη world music.

Προσκαλώντας πάνω από 30 καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες, το STEGI.RADIO μεταμορφώνει τους χώρους της Στέγης με τρόπους απροσδόκητους: η Κεντρική Σκηνή μετατρέπεται σε club space όπου θα ξεδιπλωθούν η σαρωτική techno ενέργεια της Helena Hauff, η εγκεφαλική IDM των Plaid, οι techno πολυρυθμίες της AFRODEUTSCHE, η μελαγχολική ποπ από τη Nalyssa Green και τα κινηματογραφικά ηχοτοπία του Alessandro Cortini, πρώην κιμπορντίστα των Nine Inch Nails. Στη Μικρή Σκηνή, το μοναδικό live show από το Παιδί Τραύμα συναντά την αβανγκάρντ φολκ των Širom και τα «πειραγμένα» παραδοσιακά της Anna Vs June, ενώ ο Εκθεσιακός Χώρος -1 γίνεται ένα underground venue που θα γεμίσει από το χιπ χοπ του Pink Siifu, των Αθηναίων Right Clique και των σπουδαίων ονομάτων της γυναικείας ραπ σκηνής XAΡΑ & EXPE, καθώς και από τους bass techno ήχους της Upsammy και του TSVI.

Το τριήμερο πλαισιώνεται από προβολές σπάνιων ταινιών, συζητήσεις μεταξύ του Black Athena και του Κώστα Μαρωνίτη, καθώς και του Mamorinos Sebgo με την Ειρήνη Αντωναράκου, concept room όπως το Meditation Stage του Laraaji και της Arji OceAnanda και live broadcast από τους παραγωγούς του STEGI.RADIO.

Οι επιμελητές του STEGI.RADIO Takeover αναφέρουν: «Παρουσιάζοντας DJ sets, ζωντανές περφόρμανς, συνεντεύξεις και εκπομπές, κινηματογραφικές προβολές και concept stages, το STEGI.RADIO τιμά την περιπετειώδη προσέγγιση της μουσικής μέσα από την επιμέλεια ενός προγράμματος που γεφυρώνει διαφορετικά είδη και γενιές· την αφοσίωση στη δραστήρια νέα ελληνική μουσική σκηνή· αλλά και την ποικιλομορφία ήχων, θεμάτων και πεδίων που συναντιούνται σε μια εξαιρετικά πλούσια, απροσδόκητη και επίκαιρη αφήγηση. Αυτή η φιλοσοφία θα επεκταθεί σε όλους τους χώρους της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, μέσα από ένα πλήθος ηχητικών εκπλήξεων και παρεμβάσεων, που θα μετατρέψουν την Κεντρική Σκηνή σε κλαμπ, θα φυτέψουν στον Εκθεσιακό Χώρο εκρηκτικές συναυλίες και live electronics και θα προτείνουν αισθητικές αλλαγές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτιρίου. Φέρνοντας κοντά πολλούς διαφορετικούς καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες –ανάμεσά τους την Helena Hauff, τη Nalyssa Green, τους Animistic Beliefs και τους Prison Religion–, το STEGI.RADIO προσκαλεί το κοινό να ακροαστεί, να χορέψει και να συμμετάσχει ενεργά σε μια τριήμερη εκστατική γιορτή, ανακαλύπτοντας ένα πλήθος δράσεων που αψηφούν τα είδη».

Μουσική που δεν σταματά για ώρες, οι σκηνές της Στέγης αγνώριστες και απρόσμενες συναντήσεις καλλιτεχνών: αυτά περιλαμβάνει το STEGI.RADIO Takeover, που υπόσχεται να χαραχτεί στη μουσική μας μνήμη. Τρεις νύχτες στην καρδιά του χειμώνα, που παρακινούν τη συλλογική ευφορία, με οδηγό τη μουσική απ’ άκρη σ’ άκρη της Στέγης.

Συντελεστές

Concept: Αφροδίτη Παναγιωτάκου

Artistic Direction: Voltnoi & Quetempo (STEGI.RADIO), Άκης Χοντάσης

Επικεφαλής Παραγωγής: Βασίλης Παναγιωτακόπουλος

Οργάνωση Παραγωγής: Άκης Χοντάσης, Δήμητρα Χατζηχαραλάμπους

Εκτέλεση Παραγωγής: Μαριανότα Γιαννάκη, Δανάη Γιαννακοπούλου, Ιουλία Σταμούλη, Μαριάννα Αντζουλάτου, Φαίη Μινωπέτρου-Κασιμάτη

Set Design: Λουκάς Μπάκας, Voltnoi Brege

Τεχνικός Διευθυντής: Αντώνης Κόκκορης

Αναπληρωτής Τεχνικός Διευθυντής: Γιάννης Ντόβας

Μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News