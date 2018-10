Το γκολ-ποίημα του Ράκιτιτς από κάθε πιθανή γωνία [εικόνες]

Ηταν ένα σπάνιας ομορφιάς κερασάκι σε μία υπέροχη ποδοσφαιρική τούρτα. Ο αγώνας της Τότεναμ με την Μπαρτσελόνα ήταν από τους καλύτερους του φετινού Champions League. Εξι γκολ, αμείωτος ρυθμός και ένας Μέσι -ως συνήθως- από άλλον πλανήτη. Αυτό όμως που μάγεψε τους πάντες ήταν το γκολ του Ιβάν Ράκιτιτς για το 0-2 της Μπάρτσα.

Quite simply, this is the best commentary of a goal. Ever.

Hats off to the Dutch commentator for his mad enthusiasm over Rakitic’s goal for Barcelona in the Champions League v Spurs.pic.twitter.com/gytU2JqQEA

— James Melville (@JamesMelville) 4 Οκτωβρίου 2018