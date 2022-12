Qatargate: Παραμένει στη φυλακή η Εύα Καϊλή

Την παράταση της κράτησης της ευρωβουλευτή Εύας Καϊλή κατά έναν μήνα (έως τις 22 Ιανουαρίου) αποφάσισε η βελγική Δικαιοσύνη, σε συνέχεια της ακρόασης της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εμπλοκή της στο σκάνδαλο Qatargate, την Πέμπτη. Oπως ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελία, «το προδιακστικό συμβούλιο αποφάσισε την προδικαστική κράτηση της Ε.Κ. κατά έναν μήνα».

Η ακρόαση της 44χρονης πολιτικού ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες ολοκληρώθηκε νωρίς το μεσημέρι της ίδιας ημέρας και διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα, με τους δικηγόρους της να ζητούν να αφεθεί ελεύθερη με «βραχιολάκι».

Ο Αντρέ Ριζόπουλος, εκ των συνηγόρων της, είχε καταθέσει το αίτημα αυτό με το επιχείρημα ότι η πελάτης του συνεργάζεται με τις Αρχές, ωστόσο δεν έγινε δεκτό.

Η κυρία Καϊλή διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης εντός 24 ωρών, προσέθεσε η εισαγγελία.

Pre-trial detention of #Kaili extended for one month pic.twitter.com/R9Jb6hdP4P

— Eirini Zarkadoula (@ezarkadoula) December 22, 2022