Πόλεμος κληρονόμων για τα δισ. ενός αφρικανού δικτάτορα

Σε δικαστήριο του Μανχάταν έφτασε η διαμάχη για την περιουσία που συγκεντρώθηκε από έναν από τους μακροβιότερους δικτάτορες της Αφρικής, με την ενδοοικογενειακή αντιπαράθεση να ρίχνει φως στη ζωή ενός από τους σκληρότερους δυνάστες της ηπείρου και των συγγενών του.

Στη νέα δικαστική υπόθεση με επίκεντρο τον πλούτο που άφησε πίσω του ο επί 42 έτη πρόεδρος της Γκαμπόν Ομάρ Μπονγκό, κατηγορούμενη βρέθηκε η 66χρονη κόρη του, η Πασκαλίν Μπονγκό, η οποία καταγγέλλεται ότι όρισε τον εαυτό της εκτελέστρια της διαθήκης του πατέρας της δίχως να έχει τη συγκατάθεση του καθώς και ότι είπε ψέματα για το πραγματικό μέγεθος της περιουσίας σε περισσότερα από 30 αδέρφια της προκειμένου να τα εξαπατήσει.

Τα έγγραφα που κατέθεσαν σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ζουν, η αδελφή και η ανιψιά της αναφέρουν, σύμφωνα με τους Times, ότι «η Πασκαλίν παραπλάνησε τις ενάγουσες ως προς το μέγεθος της κληρονομιάς, παραλείποντας πολύτιμα ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία».

Η Γιάμιλι Μπονγκό Αστιερ και η Σάσα Μπονγκό-Αστιερ, μητέρα και κόρη, απαιτούν τουλάχιστον 50 εκατομμύρια δολάρια από την Πασκαλίν. Η τελευταία «φέρεται να χρησιμοποίησε τα χρήματα για να πληρώσει, μεταξύ άλλων, ιδιωτικά τζετ για προσωπικά ταξίδια, διακοπές, κοσμήματα, πολυτελή είδη και σπίτια για την ίδια και τα παιδιά της», ισχυρίζονται οι ενάγουσες.

Σε συνέντευξη της το 2015 στη Le Monde η Πασκαλίν είχε απορρίψει τις αφηγήσεις για τον πλούτο του πατέρα της ως «φαντασιώσεις», λέγοντας στην εφημερίδα: «Ηταν πολύ πλούσιος, αλλά μοίρασε πολλά χρήματα πριν από το θάνατό του». Ωστόσο, οι δικαστικές μάχες για την περιουσία του Μπονγκό φουντώνουν τακτικά μετά το θανατηφόρο καρδιακό επεισόδιο που υπέστη το 2009, μετά το οποίο στην εξουσία τον διαδέχθηκε ο γιος του, Αλί, με την εκλογική διαδικασία να στιγματίζεται από ταραχές, περιλαμβανομένης της πυρπόλησης του κοινοβουλίου της χώρας και καταγγελίες για καλπονοθεία, έγραψε η βρετανική εφημερίδα.

Η ίδια η Πασκαλίν, ο εραστής της οποίας Μπομπ Μάρλεϊ έδωσε την πρώτη του συναυλία στην Αφρική στην πρωτεύουσα της Γκαμπόν, Λιμπρεβίλ, έχει εμφανιστεί σε σειρά ανάλογων δικαστικών υποθέσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αξίωση μιας ελβετικής ιδιωτικής εταιρείας ενοικίασης αεροσκαφών για απλήρωτο λογαριασμό 79 εκατομμυρίων δολαρίων για πτήσεις διασημοτήτων –συχνά και για ψώνια– προς τη χώρα της δυτικής Αφρικής. Ενα τιμολόγιο που ξεχώρισε ήταν εκείνο της παραγγελίας 100 συσκευασιών παγωτού Häagen-Dazs ενόψει της προβολής των ταινιών «Star Wars» στο προεδρικό μέγαρο.

Οι Μπονγκό αρνούνται τις κατηγορίες για υπεξαίρεση, αλλά ο πετρελαϊκός πλούτος που δίνει στην Γκαμπόν ένα από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Αφρικής έχει ωφελήσει ελάχιστους από τα δύο εκατομμύρια πολίτες της, πέρα από την άρχουσα οικογένεια και τους συνεργάτες της, σύμφωνα, πάντα, με τους Times. Σε αυτό το πλαίσιο, η ένταξη της χώρας στην Κοινοπολιτεία (σ.σ. πρόκειται για την πρώην Βρετανική Κοινοπολιτεία, την εθελοντική – ελεύθερη ένωση ανεξάρτητων κρατών τα οποία είναι, κατά κύριο λόγο, πρώην αποικίες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας) τον Ιούνιο προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με τη συμβατότητά της με τα κριτήρια του οργανισμού για τα μέλη –δημοκρατία, σεβασμός στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου.

Το Ιδρυμα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (HRF) έχει άλλωστε περιγράψει την πρώην γαλλική αποικία ως ένα «φεουδαρχικό κράτος» του οποίου οι τεράστιοι φυσικοί πόροι λεηλατήθηκαν για να χρηματοδοτήσουν τα ακριβά γούστα της οικογένειας.

Η ανισότητα μεταξύ των κυβερνώντων και του λαού της χώρας δεν είχε εκλείψει ούτε το 1980, όταν ο αστέρας της ρέγκε Μπομπ Μάρλεϊ επισκέφθηκε τη Γκαμπόν. Η σχέση του με την Πασκαλίν παρουσιάστηκε στο βιβλίο «Ο Μπομπ Μάρλεϊ και η Κόρη του Δικτάτορα». Ο Τζούνιορ Μέρβιν, κιθαρίστας στο συγκρότημα του, Wailers, είπε για εκείνο το ταξίδι της μπάντας στη χώρα: «Δεν ξέραμε ότι ο Ομάρ Μπονγκό ήταν δικτάτορας. Ημασταν αθώοι, τόσο χαρούμενοι που μας προσκάλεσαν στην Αφρική».

