Ποιος χτύπησε το Μπέλγκοροντ; Οι Ουκρανοί διαψεύδουν ότι ήταν οι ίδιοι

Κορυφαίος αξιωματούχος της ουκρανικής κυβέρνησης αρνήθηκε τις κατηγορίες της Ρωσίας ότι το Κίεβο βρίσκεται πίσω από την επίθεση κατά δεξαμενής πετρελαίου στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Σε δηλώσεις του στην ουκρανική τηλεόραση, ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Ολεξίι Ντανίλοφ τόνισε: «Για κάποιον λόγο λένε ότι εμείς το κάναμε, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι δύο ουκρανικά ελικόπτερα Mi-24 ευθύνονταν για την επίθεση σε χώρο αποθήκευσης καυσίμων στην Μπέλγκοροντ, συμπληρώνοντας ότι οι εγκαταστάσεις δεν προμήθευαν με καύσιμα τον ρωσικό στρατό.

Στην ίδια ανακοίνωση, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι τα δύο ελικόπτερα εξαπέλυσαν την επίθεση αφότου πέρασαν τα σύνορα πετώντας σε πολύ χαμηλό ύψος.

Video of the two Ukrainian Mi-24 helicopters striking the oil storage facility in Belgorod with rockets. https://t.co/4Lt5l1Xc3S pic.twitter.com/d5zj4GWjou

