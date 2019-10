Open της Σαγκάης: Αποκλείστηκε από τον Μεντβέντεφ ο Τσιτσιπάς

Για άλλη μια φορά ο Ντανίλ Μεντβέντεφ απέκλεισε τον Στέφανο Τσιτσιπά, στον αγώνα που έδωσαν το Σάββατο στα ημιτελικά του Open της Σαγκάης.

Ο Ρώσος επικράτησε με 2-0 (7-6, 7-5) και πέρασε στον τελικό όπου θα αντιμετωπίσει είτε τον Σάσα Ζβέρεφ είτε τον Ματέο Μπερετίνι.

Πρόκειται για την πέμπτη ήττα του Τσιτσιπά σε αναμέτρηση με τον 23χρονο Ρώσο, με τον έλληνα πρωταθλητή να κάνει λάθη σε κρίσιμες στιγμές και να είναι λιγότερο ψύχραιμος από τον αντίπαλό του.

Ο Μεντβέντεφ βρίσκεται τους τελευταίους μήνες σε εξαιρετική φόρμα καθώς μετρά από τον Ιούλιο 28 νίκες και μόλις 3 ήττες. Ο τελικός στον οποίο πέρασε θα είναι ο έκτος συνεχόμενος για τον Ρώσο, έπειτα από την Ουάσινγκτον, το Μόντρεαλ, το Σινσινάτι, το US Open και την Αγία Πετρούπολη.

Can't stop, won't stop 🙌@DaniilMedwed reaches his 9th final of the season in Shanghai, dispatching Tsitsipas 7-6 7-5#RolexSHMasters pic.twitter.com/wrsxL5wDFO

— Tennis TV (@TennisTV) October 12, 2019