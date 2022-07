Οι Ταλιμπάν ξέθαψαν μετά από 20 χρόνια το αυτοκίνητο του ιδρυτή τους

Μετά από δύο δεκαετίες, ένα λευκό Toyota που ήταν θαμμένο στο Αφγανιστάν βγήκε ξανά στο φως του ήλιου. Οι Ταλιμπάν ξέθαψαν το αυτοκίνητο που κάποτε ανήκε στον ηγέτη τους, μουλά Μοχάμαντ Ομάρ, από ένα χωριό στη νότια επαρχία Ζαμπούλ. Ο ιδρυτής της οργάνωσης, η οποία κυβερνάει ξανά τη χώρα από τον Αύγουστο του 2021, το είχε χρησιμοποιήσει για να κρυφτεί στο νότιο Αφγανιστάν μετά την εισβολή των ΗΠΑ το 2001.

Σύμφωνα με τους Times, ανώτεροι αξιωματούχοι των Ταλιμπάν ζήτησαν να εκτεθεί το όχημα στο εθνικό μουσείο στην Καμπούλ που φιλοξενεί αυτοκίνητα πρώην βασιλιάδων και πρωθυπουργών. Ανάμεσά τους ένα όχημα με αλεξίσφαιρο γυαλί, κατεστραμμένο από απόπειρα δολοφονίας.

«Ενας άνδρας ταξίδεψε με αυτό το αυτοκίνητο που συμμετείχε στα πιο εκπληκτικά γεγονότα της Ιστορίας», έγραψε στο Twitter ο Ανάς Χακάνι, αδελφός του υπουργού Εσωτερικών, Σιραγιουντίν Χακάνι, και πρόσωπο με επιρροή στην κυβέρνηση των Ταλιμπάν. «Βασίστηκε στον Παντοδύναμο Θεό, διέταξε (τις δυνάμεις των Ταλιμπάν) σε έναν άνισο πόλεμο ενάντια σε δεκάδες χώρες εισβολής και νίκησε. Αυτό το “μνημείο” θα πρέπει να φυλαχθεί στο εθνικό μουσείο της χώρας».

Anas Haqqani:

A person traveled in this car,who recorded the most amazing events in history.He relied on Almighty,led an unequal war against dozens of invading countries & won.The memorial of late Amir-ul-Momineen Mullah Muhammad Umar Mujahid should be kept in National Museum. pic.twitter.com/MGkYpyvTyW

— Muhammad Jalal (@MJalal313) July 5, 2022