Οι Coldplay διαφημίζουν το νέο τους άλμπουμ με… αγγελία σε εφημερίδες

Μπορεί να θεωρούνται από κάποιους ως η… επιτομή της μουσικής βαρεμάρας, αλλά τουλάχιστον οι Coldplay αποδεικνύουν πως, τουλάχιστον στην προώθηση και το προμοτάρισμα των άλμπουμ τους, διαθέτουν μπόλικη φαντασία.

Το βρετανικό συγκρότημα προκειμένου να ανακοινώσει το tracklist του επερχόμενου δίσκου με τίτλο «Everyday Life», έβαλε… αγγελία σε εφημερίδες!

Έτσι, η λίστα των τραγουδιών από το νέο άλμπουμ των Coldplay εγινε γνωστή με καταχωρήσεις της μπάντας σε πολλές εφημερίδες, μικρής, μεσαίας αλλά και μεγάλης κυκλοφορίας – μέχρι και σε μια τοπική εφημερίδα της Ουαλίας!

Διαφημίσεις με το tracklist του άλμπουμ εμφανίστηκαν επίσης και σε εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας σε χώρες όπως η Γαλλία, η Αυστραλία, η Μαλαισία και η Ιταλία, όπως βλέπετε και παρακάτω:

Ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Τζόνι Μπάκλαντ, επιβεβαίωσε την κίνηση της μπάντας, γράφοντας στο Twitter: «Κάποτε είχα δουλέψει τις γιορτές στην Daily Post, βάζοντας φωτογραφίες κατοικιών προς πώληση. Δεν ήμουν πολύ καλός…».

Νωρίτερα, οι Coldplay είχαν ανακοινώσει την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ τους, με έναν εξίσου ευφάνταστο τρόπο, καθώς είχαν ενημερώσει τους θαυμαστές του για την άφιξη του δίσκου «Everyday Life» στέλνοντας τους μια… δακτυλογραφημένη επιστολή μέσω κλασικού ταχυδρομείου!

Το «Everyday Life» θα κυκλοφορήσει στις 22 Νοεμβρίου από την Parlophone / Warner Music και θα είναι χωρισμένο σε δύο τμήματα που φέρουν αντίστοιχα τις ονομασίες «Sunrise» και «Sunset».

Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει 16 τραγούδια τα οποία υπογράφουν εξ ολοκλήρου τα τέσσερα μέλη των Coldplay, δηλαδή ο Κρις Μάρτιν, ο Μπάκλαντ, ο Γκάι Μπέριμαν και ο Ουίλ Τσάμπιον.

Coldplay’s #EverydayLife double album, tracklist and release date confirmed by an official advert in a local UK Newspaper pic.twitter.com/SKqvw53wT2 — ColdplayXtra (@coldplayxtra) 23 Οκτωβρίου 2019

Τα τραγούδια του «Everyday Life»

Sunrise

1. Sunrise

2. Church

3. Trouble in Town

4. BrokEn

5. Daddy

6. WOTW / POTP

7. Arabesque

8. When I Need a Friend

Sunset

1. Guns

2. Orphans

3. Èko

4. Cry Cry Cry

5. Old Friends

6. بني آدم (Bani Adam – Οι Γιοι του Αδάμ)

7. Champion of the World

8. Everyday Life