Ο Τσίπρας ξεπέρασε τα 751 ευρώ του κατώτατου μισθού – τώρα υπόσχεται άμεσα 800 ευρώ

Ήταν μια εποχή, εκείνες οι αλήστου μνήμης ημέρες του Προγράμματος της Θεσσαλονίκης, που ο Αλέξης Τσίπρας δεσμευόταν για επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Όχι ότι έκανε κάτι τέτοιο όταν κυβέρνησε, αλλά τώρα που είναι στην αντιπολίτευση, δεν του αρκεί ούτε αυτό. Το βράδυ της Δευτέρας έκανε ρελάνς και υποσχέθηκε, ξανά άμεσα, αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Και φυσικά 35ωρο…

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε από τη Δραπετσώνα την προγραμματική πρόταση του κόμματος του για το εργασιακό, μιλώντας αυτή τη φορά για ένα «σύγχρονο ευρωπαϊκό σχέδιο με εγγυήσεις για εργαζόμενους και νέους για μια καλύτερη ζωή». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν αρκεί η κατάργηση του «αντικοινωνικού νόμου Χατζηδάκη, απαιτείται μία συνολική ρύθμιση του εργασιακού πλαισίου για να φθάσουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο». Έτσι, υποσχέθηκε αμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, εκκίνηση πιλοτικά του 35ωρου χωρίς μείωση μισθού, ισχυρό Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας και συλλογικές συμβάσεις.

Κάνοντας παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση την κατηγόρησε ότι «επέλεξε πάνω στο σοκ της πανδημίας να ξηλώσει το 8ωρο, να νομιμοποιήσει την απλήρωτη εργασία και να ιδιωτικοποιήσει την επικουρική ασφάλιση εν μέσω κρίσης, με κόστος 56 δισ. ευρώ που θα κληθούν να καλύψουν οι φορολογούμενοι, οι συνταξιούχοι και οι ασφαλισμένοι».

Επίσης έκανε σύγκριση με τα όσα ισχύουν στην Ευρώπη και υποστήριξε ότι το ζήτημα δεν ήταν ποτέ αν θα μείνουμε στην Ευρώπη αλλά αν θα γίνουμε Ευρώπη και εξήγησε: «Το ζήτημα είναι αν θα πιάσουμε ή έστω θα πλησιάσουμε τα ευρωπαϊκά δεδομένα σε μια σειρά κοινωνικών δεικτών, κριτηρίων και δικαιωμάτων, με πρώτο αυτό της εργασίας και του διαθέσιμου εισοδήματος».

O κ. Τσίπρας παρουσίασε τις πέντε βασικές αρχές του νέου κοινωνικού συμβολαίου για τον τομέα της εργασίας: Δικαιοσύνη, Ασφάλεια, Δημοκρατία, Αξιοπρέπεια, Προοπτική.

Πρώτη αρχή: Δικαιοσύνη

Δικαιοσύνη σημαίνει πρώτα από όλα προστασία του δικαιώματος στην εργασία, προστασία της μόνιμης και σταθερής δουλειάς και ίσα δικαιώματα για όλους και όλες, ανέφερε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε.

Σχεδιάζουμε:

– Ριζικές θεσμικές τομές ώστε να κατοχυρώνονται, τόσο τα εργασιακά τους δικαιώματα, όσο και η βασική αρχή της ίσης αμοιβής για ίσης αξίας εργασία

– Θέσπιση αυστηρού θεσμικού πλαισίου για τις εργολαβίες, με στόχο την κατάργηση της εικονικής εργολαβίας, με θέσπιση σαφών όρων και προϋποθέσεων

– Ένταξη όλων όσοι εργάζονται, με όποια σχέση και μορφή εργασίας, σε έναν κλάδο στις πρόνοιες της οικείας κλαδικής σύμβασης

– Ρύθμιση και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων όσων εργάζονται σε αποσχίσεις κλάδων

– Μετατροπή σε αορίστου χρόνου των συμβάσεων όσων εργάζονται με μπλοκάκια και διαρκώς ανανεούμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου

– Αναγνώριση των εργαζομένων σε πλατφόρμες ως μισθωτών, με θέσπιση, μεταξύ άλλων, τεκμηρίου υπέρ του χαρακτήρα της εργασίας τους ως εξαρτημένης, για τη στοιχειώδη κατοχύρωση τους στα θέματα ωραρίου, μισθού και προστασίας της υγείας και ασφάλειάς τους

– Ρύθμιση της τηλεργασίας. Διασφάλιση και ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου που τη ρυθμίζει ως μισθωτή εργασία από απόσταση, με σεβασμό στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Δεύτερη αρχή: Ασφάλεια

Ασφάλεια είναι να μην ξυπνά κάθε πρωί ο εργαζόμενος με το φόβο της μείωσης μισθού, της απλήρωτης υπερωρίας, ακόμα και της απόλυσης.

Το πρώτο βήμα εδώ είναι η ακύρωση του πρωτοφανούς αντικοινωνικού νόμου Χατζηδάκη.

Για το λόγο αυτό, σχεδιάζουμε:

– Ισχυρό σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων

– Αποκατάσταση και διεύρυνση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας

– Υποχρεωτική επέκταση των ΣΣΕ και των διαιτητικών αποφάσεων

– Αποκατάσταση του συνταγματικού δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία

– Επαναφορά του βάσιμου λόγου απόλυσης

– Αναθεώρηση του πλαισίου των ομαδικών απολύσεων

– Ισχυρό και αξιόπιστο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

– Ριζικό ανασχεδιασμό του θεσμικού πλαισίου για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία

– Καθιέρωση Εθνικού Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία

– Εφαρμογή των αρχών Υγείας και Ασφάλειας στο Δημόσιο και την τοπική αυτοδιοίκηση

Τρίτη αρχή: Δημοκρατία

Η φωνή και η ισχύς του εργαζόμενου κόσμου, είναι απαραίτητο στοιχείο μιας υγιούς αγοράς εργασίας. Σχεδιάζουμε:

– Κατοχύρωση και ενίσχυση της συλλογικής αυτονομίας και της συνδικαλιστικής δράσης

– Αποκατάσταση και θεσμική κατοχύρωση του δικαιώματος της απεργίας

– Ενίσχυση της συμμετοχής των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους

Τέταρτη αρχή: Αξιοπρέπεια

– Αύξηση του κατώτατου μισθού

– Προσαύξηση 20% του νόμιμου ωρομισθίου για τη μερική απασχόληση

– Μείωση του ορίου των υπερωριών και κατάργηση της υπερεργασίας

– Μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας από το 40ωρο στο 35ωρο, χωρίς μείωση μισθών.

Πέμπτη αρχή: Προοπτική

Ο μεγάλος κίνδυνος για τη χώρα, είναι μια νέα μεγάλη αύξηση της ανεργίας το επόμενο διάστημα, αν εφαρμοστεί για πολύ ακόμη η πολιτική της ΝΔ, στην οικονομία και την εργασία, ανέφερε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε ότι «αυτό οφείλουμε να το αποτρέψουμε». Ακολούθως ανέφερε: Σχεδιάζουμε:

– Μαζικό πρόγραμμα επιδότησης της διατήρησης θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα

– Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν προσωπικό

– Αναβάθμιση και αύξηση της κλίμακας των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας και δημιουργίας προσωρινών θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα

– Ενίσχυση του ΟΑΕΔ

– Καταπολέμηση του brain drain με ένα ειδικό προγράμμα ενίσχυσης της απασχόλησης για 50.000 νέους επιστήμονες διάρκειας 24 μηνών, με αυξημένες αμοιβές

– Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 100.000 συμπολίτες μας, με έμφαση στις γυναίκες, διάρκειας 12 μηνών, με παράλληλη κατάρτιση / επενακατάρτιση.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε στο συνολικό πλαίσιο, εξηγώντας ότι «το σχέδιο μεταφράζεται στη συνολική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Με την ουσιαστική ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Με τη χώρα να έχει καλά νοσοκομεία, καλά σχολεία, καλά πανεπιστήμια. Σύγχρονες δημόσιες υπηρεσίες, εναρμονισμένες στην ψηφιακή εποχή. Σύγχρονες υποδομές και δίκτυα. Και φυσικά, στη βάση αυτών, ένα νέο σύγχρονο και δίκαιο παραγωγικό μοντέλο, για το οποίο έχουμε ήδη καταθέσει συνολική επεξεργασμένη πρόταση».

Ακολούθως παρέθεσε μία φράση του Ρούσβελτ: «H πρόοδός μας δεν είναι το αν προσθέτουμε περισσότερα στην αφθονία αυτών που έχουν πολλά, αλλά αν δίνουμε αρκετά σε εκείνους που έχουν λίγα», και πρόσθεσε: «Φανταστείτε, αυτό δεν το είχε πει ο Μαρξ αλλά ο Ρούζβελτ. Και είναι ακριβώς η διαφορά ανάμεσα στο σχέδιο της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Είναι στο χέρι μας να χτίσουμε ξανά μια χώρα που:

Θα σέβεται την εργασία. Θα επιβραβεύει τη σκληρή δουλειά.

Θα δίνει χώρο στη δημιουργικότητα και την καινοτομία.

Θα γεννά στους ανθρώπους της την προσδοκία για το μέλλον».

«Χυδαίος και αγοραίος τρόπος σκέψης»

Σε μία παρένθεση ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολυσυζητημένη κάρτα των 150 ευρώ για τους νέους που θα εμβολιαστούν, λέγοντας: «Δεν ξέρω οι νέοι που, ενώ έχουν προσόντα, προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με δουλειές του ποδαριού, αν θα είναι ικανοποιημένοι με την κάρτα των 150 ευρώ. Αυτή όμως είναι η αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης για τις αξίες της αλληλεγγύης. Η κυβέρνηση σκέπτεται με έναν αγοραίο και χυδαίο τρόπο».

