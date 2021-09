Ο πακιστανός αρχικατάσκοπος που διαβουλεύεται στην Καμπούλ

Να μία σημαντική εξέλιξη στο αφγανικό μεταπολεμικό μέτωπο: ο επικεφαλής της στρατιωτικής μυστικής υπηρεσίας του Πακιστάν, ο στρατηγός Φαΐζ Χαμίντ, μετέβη στην Καμπούλ και ήδη έχει αρχίσει διαβουλεύσεις με τους Ταλιμπάν. Πακιστάν και Αφγανιστάν είναι όμορες χώρες και, όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, στην παρούσα φάση διαπλέκονται τουλάχιστον ως προς ένα μείζον πρόβλημα, το προσφυγικό.

Το περιεχόμενο των επαφών του Χαμίντ, λοιπόν, δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από την ασφάλεια των συνόρων. Παρά ταύτα, οι ίδιοι οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν ότι συζητείται και το ζήτημα της ανοικοδόμησης του αεροδρομίου της Καμπούλ. Την περασμένη Κυριακή, την επομένη της άφιξης του Χαμίντ στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, έγινε αιματηρή βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στην επαρχία Μπαλουχιστάν, με τέσσερα θύματα και δεκάδες τραυματίες.

ISI Chief Lt Gen Faiz Hamid arrived Kabul this morning leading delegation of senior Pakistani officials. Gen Faiz is highest ranking foreign official to reach Kabul on invitation of Taliban Shura. Issues to discuss immediate future of Pak Taliban security economic trade ties pic.twitter.com/Ku2Jcyl3RK

Τα πακιστανικά Μέσα έγραψαν ότι τον Χαμίντ συνοδεύει στην αποστολή του πλήθος «πακιστανών αξιωματούχων» και με σκοπό να συζητήσουν «θέματα ασφαλείας, οικονομίας και εμπορίου» – συνεπώς τα ανακοινωθέντα από τους Ταλιμπάν περί ανοικοδόμησης αεροδρομίου ενδέχεται να έχουν κάποια βάση.

Pakistani ISI Chief Faiz Hameed just arrived in Kabul Serena Hotel. Told me he was here to meet Pakistani Ambassador – wouldn’t say he was meeting Taliban leadership (but he must be of course!) pic.twitter.com/afhfpNqzw8

— Lindsey Hilsum (@lindseyhilsum) September 4, 2021