Ο φωτογράφος που πολέμησε και σκοτώθηκε με την κάμερά του

Ενα επιφανές μέλος της οργάνωσης Λευκά Κράνη, που πολέμησε το καθεστώς του Μπασάρ αλ-Ασαντ και κατέστη η κύρια πηγή πληροφόρησης για τον Τύπο της Δύσης όσον αφορά το Συριακό, σκοτώθηκε την περασμένη Κυριακή. Ηταν 23 ετών, Σύρος. Ονομαζόταν Ανάς αλ Ντιγιάμπ.

Ο Αλ Ντιγιάμπ έγινε γνωστός από τις φωτογραφίες του οι οποίες «ανέδειξαν την ανθρωπιστική καταστροφή κατά τη διάρκεια του πολέμου» όπως λένε οι ομοϊδεάτες του.

Μία ανθρωπιστική οργάνωση, η Πολιτική Αμυνα της Συρίας (Syria Civil Defense) τον χαρακτήρισε «ήρωα» επειδή με τα ενσταντανέ του «τεκμηρίωσε τη φρίκη που έζησαν οι Σύροι στα χέρια του Ασαντ και των ρωσικών δυνάμεων».

The Syria Civil Defense mourns the fall of a hero “Anas Al-dyab”, a volunteer and media activist with the Syrian Civil Defense Center in #Idlib. Anas was hit with three Russian air strikes while documenting the aerial bombardment on his city of #KhanShaikhoun this morning. pic.twitter.com/1hUKgQUZMv

