Ο Αντονι Φάουτσι ανακοινώνει καλά νέα για τη ρεμντεσιβίρη – και μιλά για τον ρόλο της Ελλάδας!

Ο δρ Αντονι Φάουτσι, ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος της αμερικανικής task force για την αντιμετώπιση του κορονοϊού στις ΗΠΑ, πήρε και πάλι τη θέση του κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αλλά αυτή τη φορά είχε καλά νέα να πει.

Ο διακεκριμένος επιστήμονας έκανε δημοσίως δηλώσεις για ενθαρρυντικά δείγματα από κλινικές μελέτες της ρεμντεσιβίρης (remdesivir) σε ασθενείς που έχουν προσβληθεί από την Covid-19.

Σύμφωνα με τον δρα Φάουτσι, το ποσοστό θνητότητας τείνει να κινείται πτωτικά σε ασθενείς που έλαβαν το πειραματικό φάρμακο.

Ο καθηγητής ανέφερε ότι τα στοιχεία δείχνουν μια ξεκάθαρη, θετική επίδραση του φαρμάκου στη μείωση του χρόνου «ίασης».

«Αυτό που αποδείχτηκε είναι ότι ένα φάρμακο μπορεί να μπλοκάρει στον ιό» είπε ο δρ. Φάουτσι, με τα αμερικανικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για «αισιοδοξία στον Λευκό Οίκο». Ηταν μια τόνωση του ηθικού και για τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος την ίδια ώρα μάθαινε ότι οι νεκροί στις ΗΠΑ από την επιδημία της Covid-19 –την οποία ο ίδιος είχε υποτιμήσει αρχικά– ξεπέρασαν το ψυχολογικό όριο των 60.000.

Οπως είπε ο δρ. Φάουτσι, οι συγκεκριμένες δοκιμές «ανοίγουν τον δρόμο» για μια πιθανή θεραπεία έναντι του ιού.

Νωρίτερα, η Gilead Sciences είχε δηλώσει ότι είναι εις γνώση της «θετικά δεδομένα από έρευνα του Εθνικού Ινστιτούτο Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID) των ΗΠΑ για το πειραματικό αντιικό remdesivir, όσον αφορά την ίαση της Covid-19».

Ξεχωριστό ενδιαφέρον στις δηλώσεις του αμερικανού επιστήμονα είχε η αποκάλυψή του ότι πρόκειται για μια διεθνή έρευνα στην οποία συμμετείχαν πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα! «Ηταν μια διεθνής δοκιμή στην οποία συμμετείχαν χώρες και εκτός ΗΠΑ, όπως η Γερμανία, η Δανία, η Ισπανία, η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο» ανέφερε δρ. Φάουτσι σε ένα σημείο της ενημέρωσής του.

Το σχετικό απόσπασμα των δηλώσεων του δρα Φάουτσι, επεσήμανε στο Twitter o ανταποκριτής του Mega στην Ουάσινγκτον Πέτρος Κασφίκης και αναπαρήγαγε στα social media η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.

Dr.Fauci cites #Greece as one of the countries that participated in the first "high-powered randomized placebo-controlled trial" on remdesivir,claiming the results were "opening the door" to possible #coronavirus treatment. 4 ελλ κέντρα συμμετείχαν στις δοκιμές για τη ρεμδεσιβίρη pic.twitter.com/B3qQcsccW7

