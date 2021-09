Ντάνιελ Κρεγκ: «Πέρασα ζωή χαρισάμενη με τον Μποντ»

«No time to die» λέγεται η ταινία μεν, ωστόσο για τον πρωταγωνιστή της, τον 53χρονο Ντάνιελ Κρεγκ, ήρθε η ώρα να σχολάσει από Τζέιμς Μποντ. Φτάνει πια. Αποστράτευση μετ’ επαίνων. Αντε να παίρνουν σειρά οι πιο νέοι πράκτορες της βασιλίσσης, με αληθινά νιάτα, με περισσότερες δυνάμεις, με τεχνολογικές και ακροβατικές δεξιότητες. Αντε να δουν και αυτοί τη γλύκα, και να τους δούμε και εμείς πώς θα ματώσουν αλλά τελικά θα σώσουν τον δυτικό κόσμο από τους εχθρούς του.

Με την ευκαιρία τής πρεμιέρας του φιλμ, η οποία, ως γνωστόν, αναβλήθηκε εξαιτίας της πανδημίας, ο άγγλος ηθοποιός μίλησε στη Repubblica. Είπε ότι ανυπομονούσε να δείξει την ταινία του στον κόσμο, αν και αντιλαμβάνεται ότι ήταν δύο χρόνια δύσκολα αυτά που όλοι μας περάσαμε και, συνεπώς, ο ίδιος έμαθε να ιεραρχεί τα όντως σημαντικά πράγματα στη ζωή. Δήλωσε, έτσι, χαρούμενος για την όλη αναμονή.

Ο τελευταίος μίστερ Μποντ είπε ότι για τον ρόλο του 007 μελέτησε. Εμαθε ποιος ήταν ο (λογοτεχνικός και κινηματογραφικός) πράκτορας, άρα διάβασε Ιαν Φλέμινγκ και είδε τις παλιές ταινίες της δημοφιλούς σειράς, πρόσεξε τα σενάριά τους. «Τον εξερεύνησα από κάθε πλευρά ώστε να καταλάβω πώς ένας χαρακτήρας που γράφτηκε το 1950 είναι επίκαιρος και σήμερα. Τον ανδρισμό του, τον τρόπο που επηρεάζει τους άλλους, τη σχέση του με τις γυναίκες»…

Ως ηθοποιός είναι ευτυχής, είπε ο Κρεγκ, επειδή προσπάθησε να δώσει στον ρόλο του ό,τι μπορούσε να του δώσει. Αλλά και ο Μποντ δεν ήταν αχάριστος μαζί του, είδε το φιλότιμο του Κρεγκ και ανταποκρίθηκε, αν και ψιλοσουρωμένος από τα ντράι μαρτίνι, που τυγχάνει ποτό ελαφρώς… ασήκωτο στα γεράματα, ακόμη και από κατασκόπους: «Μου χάρισε ανείπωτα πράγματα ο Μποντ, μία απίστευτη ζωή». Μεταξύ άλλων συγκινήσεων, ο Κρεγκ δούλεψε «και με τους καλύτερους καλλιτέχνες».

Κάποιοι από αυτούς τους καλούς καλλιτέχνες, λοιπόν, συμβούλεψαν τον Κρεγκ μέσα από τις παλιές οθόνες: «Ο Πιρς Μπρόσναν ήταν πολύ ωραίος. Προσπάθησα να βαδίσω στα βήματά του. Θέλω ο επόμενος να πάει ακόμα πιο μακριά».

Καθώς τον τελευταίο καιρό προκλήθηκε σούσουρο από την υποτιθέμενη τοποθέτηση του Κρεγκ ότι ο ρόλος του Μποντ είναι αρρενωπός, της φυσικής τεστοστερόνης, άρα δεν ταιριάζει σε γυναίκες, ο καλός ηθοποιός ρωτήθηκε σχετικώς και ξεκαθάρισε τα πράγματα: «Δεν το είπα αυτό. Απλώς αναρωτήθηκα γιατί μια γυναίκα πρέπει ντε και καλά να είναι ο Μποντ. Πρέπει να υπάρξουν γυναικείοι χαρακτήρες, εξίσου καλογραμμένοι, ιδανικοί για γυναίκες. Ομως μου φαίνεται πολύ συγκαταβατικό να πω ναι, μάλιστα, χρειαζόμαστε έναν θηλυκό Μποντ».

Στην ερώτηση αν η γεωπολιτική πραγματικότητα της εποχής μας αντικατοπτρίζεται στη νέα ταινία του 007, όπως λίγο-πολύ συνέβη σχεδόν σε όλες τις προηγούμενες ταινίες της σειράς, ο Κρεγκ περιορίστηκε να πει ότι θίγεται με ειρωνικό τρόπο η συγκυρία της πανδημίας. Και αμέσως εστίασε στο κεντρικό μήνυμά της, ας πούμε: «Υπάρχει μία γυναικεία κεντρική φιγούρα στην ταινία, που μιλά για την αγάπη, για το πώς στη ζωή μας ενδέχεται να μπερδευτούμε και να συντρίψουμε τα πάντα, για τη δυσκολία να βρούμε ο ένας τον άλλον όταν έχουμε πάρα πολλές άμυνες».

Μα, τι γίνεται; Πρόκειται για φιλμ με ψυχολογικά σχέσεων και χαρακτήρων ή για βέρο κατασκοπικό θρίλερ; Ο Κρεγκ, χωρίς άγχος, έσπευσε να καθησυχάσει το ανδρικό κοινό: «Φυσικά, είναι μία ταινία του Τζέιμς Μποντ. Με πολλή δράση και με υπέροχα μέρη»…

