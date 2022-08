Νέο πλήγμα στην Κριμαία; Τα αντιαεροπορικά συστήματα της Σεβαστούπολης «κατέρριψαν αντικείμενο»

Ο ανώτατος αξιωματούχος της Σεβαστούπολης στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία δήλωσε τη Δευτέρα ότι ένα σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκε σε κοντινή απόσταση από την πόλη, λίγη ώρα αφότου ρωσικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή.

Σε δήλωση του που αναρτήθηκε στο Telegram, ο διορισθείς από τη Μόσχα κυβερνήτης Μιχαήλ Ραζνοζάγιεφ ανέφερε ότι ένα «αντικείμενο κατερρίφθη», μετέδωσε το Reuters.

#BREAKING Russia's air defence system has been triggered near #Sevastopol, #Crimea, object, probably a drone, was shot down: Russian media#BreakingNews #Russia #Ukraine️ pic.twitter.com/XDMw1JUfKc

— The HbK (@The5HbK) August 22, 2022