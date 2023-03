Νάσβιλ: Ποιος ήταν ο 28χρονος τρανς που αιματοκύλησε το χριστιανικό σχολείο

Ποιος ήταν ο 28χρονος που έφερε το νέο μακελειό στο ιδιωτικό σχολείο του Νάσβιλ στην πολιτεία Τενεσί; Οι Αρχές των ΗΠΑ προσπαθούν να καταλάβουν τι ήταν αυτό που οδήγησε τον δράστη να φτάσει τη Δευτέρα οπλισμένος στο σχολείο και να σκοτώσει έξι άτομα – ανάμεσά τους και τρία παιδιά.

Ο Οντρεϊ Χέιλ που έσπειρε τον θάνατο στο πρωτοβάθμιο ιδιωτικό σχολείο «The Covenant School», μπορεί να έτρεφε «μνησικακία» για το χριστιανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα όπου είχε φοιτήσει στο παρελθόν, δήλωσε μερικές ώρες μετά τη «σφαγή» ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Τζον Ντρέικ στο NBC.

Αν και τα κίνητρά του δεν έχουν αποκαλυφθεί πλήρως, οι Αρχές πιστεύουν ότι το γεγονός ότι είχε αναγκαστεί ως παιδί να φοιτήσει στο συγκεκριμένο σχολείο μπορεί να συνδέεται με την αποτρόπαια πράξη του.

Ο Χέιλ είχε γεννηθεί σε σώμα γυναίκας, ωστόσο σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές μετά το φονικό, βρισκόταν σε διαδικασία φυλομετάβασης και χρησιμοποιούσε τις αρσενικές αντωνυμίες «he/his».

Η Αστυνομία πάντως αναφέρεται από την αρχή στον δράστη ως «εκείνη» στις σχετικές ανακοινώσεις της.

Οπως φαίνεται και στο παραπάνω βίντεο, ο Χέιλ εισέβαλε στο «The Covenant School», οπλισμένος με δυο τουφέκια εφόδου και πιστόλι, πυροβολώντας τη γυάλινη εξωτερική πόρτα. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στον πρώτο όροφο του κτιρίου, πυροβόλησε και σκότωσε τρία παιδιά, δυο κορίτσια κι ένα αγόρι, ηλικιών μεταξύ 8 και 9 ετών, και τρία ενήλικα άτομα, ηλικιών μεταξύ 60 και 61 ετών.

Τις επόμενες ώρες, η αστυνομία έκανε φύλλο και φτερό το σπίτι και το αυτοκίνητο του δράστη. Στην κατοικία του βρέθηκε ένα «μανιφέστο» που αναφερόταν και σε άλλους δυνητικούς στόχους.

Στο αυτοκίνητο βρέθηκαν το λεπτομερές σχέδιο που έδειχνε «τις εισόδους» στο σχολείο και άλλα «γραπτά». Όλα τα τεκμήρια που συγκεντρώθηκαν υποδεικνύουν πως επρόκειτο για έγκλημα προσεκτικά προσχεδιασμένο.

Μια πρώην συμμαθήτρια του Χέιλ που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας στην Daily Mail είπε ότι, την εποχή που πήγαιναν μαζί στο Λύκειο, ήταν «γλυκό και αστείο κορίτσι». Σύμφωνα με την ίδια, όταν είχε κάνει το coming out της ως διεμφυλική, κατά τη φοίτησή της στο Nashville School of the Arts, «κανείς δεν εξεπλάγη» και πολλά άτομα που ήταν μέλη της LGBTQ κοινότητας τη στήριξαν από την αρχή.

Τα τελευταία χρόνια, ο Χέιλ εργαζόταν ως γραφίστας.

