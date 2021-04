Μητσοτάκης: Ψέμα η εικόνα καταστροφής – Απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ με ECDC και Ελεγκτικό Συνέδριο

Την εικόνα καταστροφής στο μέτωπο της πανδημίας (αλλά και της οικονομίας), που επιμένει να συντηρεί η αντιπολίτευση, απέρριψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών που προκάλεσε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά.

Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ψέμα την εικόνα καταστροφής που περιγράφει η αντιπολίτευση, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα τα έχει πάει καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην αντιμετώπιση-διαχείριση της πανδημίας.

Προφανώς κανείς δεν πανηγυρίζει με 8.000 νεκρούς, παρατήρησε, αλλά να μη μηδενίζουμε αυτά που έχουμε επιτύχει, τονίζοντας ότι σήμερα χρειάζεται μια νέα, ειλικρινής ανάγνωση της πραγματικότητας.

Απαντώντας εξάλλου στις αιτιάσεις περί λανθασμένου μείγματος μέτρων τους τελευταίους μήνες και κακής διαχείρισης από πλευράς της κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι τα ισχύοντα μέτρα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αναχαίτιση του γ’ κύματος. Τώρα, είπε, είμαστε σε μια νέα φάση, με άλλα χαρακτηριστικά, θέλοντας να εξηγήσει την απόφαση για χαλάρωμα των μέτρων και μερικής επαναλειτουργίας της αγοράς την ώρα που το Εθνικό Σύστημα Υγεία δέχεται ακόμα τεράστια πίεση.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η θέση σε απώλειες ανά εκατομμύριο κατοίκων, τόνισε επικαλούμενος τα στοιχεία του ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). Aν ήμασταν στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα είχαμε ακόμα 8.000 νεκρούς και αυτό είναι μια επιτυχία της χώρας, συμπλήρωσε, ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας του χαρακτήρισε «μικρότητα» να μην τυγχάνει της πρέπουσας αναγνώρισης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης μία κολοσσιαία και υποδειγματική στην οργάνωσή της επιχείρηση, όπως η επιχείρηση “Ελευθερία” για τον εμβολιασμό των πολιτών.

«Εργαλεία μας self tests και εμβόλια – θλιβερή η στάση του ΣΥΡΙΖΑ»

Οσον αφορά το νέο μείγμα μέτρων με τη μερική επαναλειτουργία της αγοράς, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «είναι λάθος να μιλάμε για άνοιγμα», εν μέσω κορύφωσης του γ’ κύματος.

«Η κυβέρνηση», εξήγησε, «αποφάσισε τα Σαββατοκύριακα να επιτρέψει στα μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα τις μετακινήσεις μεταξύ των δήμων για άθληση, αναψυχή έτσι ώστε οι πολίτες να μη συνωστίζονται. Επίσης από τη Δευτέρα θα επαναλειτουργήσει με συντεταγμένο τρόπο το λιανεμπόριο».

Το λιανεμπόριο «μπορεί να λειτουργήσει οργανωμένα και από επιδημιολογικής πλευράς το μέτρο αυτό μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα, εφόσον και οι πολίτες τηρήσουν τα μέτρα», υποστήριξε, εφιστώντας ωστόσο την προσοχή των πολιτών:

«Προσοχή όμως, περισσότερη ελευθερία σημαίνει περισσότερη υπευθυνότητα. Από τη στιγμή που επιτρέπουμε διαδημοτικές μετακινήσεις, δεν επιτρέπεται να έχουμε φαινόμενα συνωστισμού. Με τον ίδιο τρόπο που οι περιορισμοί μειώθηκαν, αν διαπιστώσουμε και πάλι φαινόμενα συνωστισμού, οι περιορισμοί θα επανέλθουν. Όμως, έχουμε εμπιστοσύνη στους πολίτες ότι θα βγουν έξω μόνο με τις οικογένειές τους».

«Συμμερίζομαι την κούραση – ειδικά των νέων, που αισθάνονται άτρωτοι. Στη χειρότερη περίπτωση, θα τους επηρεάσει λίγο. Όμως, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα δύο κρίσιμους μήνες, έχοντας στη φαρέτρα μας δύο εργαλεία», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Πρώτον, τα self tests. «Δεν θα σταθώ στον απαράδεκτο τρόπο που η αξιωματική αντιπολίτευση αντιμετώπισε το εργαλείο αυτό και επιχείρησαν τα στελέχη του να ταυτίσουν αυτή την κίνηση με συγκεκριμένη εταιρεία. Θλιβερή η στάση της», είπε, καταθέτοντας στα πρακτικά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον σχετικό διαγωνισμό, το οποίο και ευχαρίστησε για την ταχύτητα που κινήθηκε.

«Είναι σημαντικό να συμφωνήσουμε ότι τα self tests είναι σημαντικό επικουρικό εργαλείο για να επανέλθουμε σε συνθήκες κανονικότητας. Είναι σημαντικό, για ν’ ανοίξουν τα σχολεία, να έχουμε δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να έχουν κάνει self test σε 24 ή 48 ώρες, που θα προσκομίζουν στο σχολείο, για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε στο σπίτι μας αν έχουμε ή όχι κορονοϊό. Είμαστε η πρώτη χώρα που προχωρά σε μαζική προμήθεια self tests και μαζική διάθεση στον πληθυσμό. Επειδή θα πείτε για προνομιακές σχέσεις, σας καταθέτω την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που κατανόησε την κρισιμότητα και έβγαλε άμεσα απόφαση, που λέει ότι στον διαγωνισμό έγιναν όλα καλώς», ανέφερε, απαντώντας έτσι στις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ που τον είχε αποκαλέσει «πλασιέ των συμφερόντων της Siemens», σε επίσημη μάλιστα ανακοίνωσή του.

«Το 2ο εργαλείο είναι τα εμβόλια» συνέχισε ο Πρωθυπουργός. «Είχαμε δεσμευτεί ότι μέχρι τέλος Μαρτίου 1,7 εκατ. συμπολίτες θα έχουν εμβολιαστεί. Κάναμε 1,695 εκατ. εμβόλια. Τον Απρίλιο θα κάνουμε 1,5 εκατ. εμβόλια και τους επόμενους μήνες περισσότερα. Εως τέλη Μαΐου να έχουμε προστατέψει τουλάχιστον με μία δόση όλους άνω των 60 ετών και όλους με νοσήματα Α και Β, ώστε μέχρι το Πάσχα να έχουμε χτίσει επαρκές τείχος προστασίας και να συνεχίσουμε. Και αν η ΕΕ καταφέρει μεγαλύτερη προμήθεια, εμείς έχουμε την επιχειρησιακή ετοιμότητα να αυξήσουμε την καθημερινή ροή εμβολίων. Βεβαίως, η ΕΕ έχει υποχρέωση να αξιοποιήσει όλα τα νομικά εργαλεία, ώστε να υποχρεώσει εταιρείες που έχουν υπογράψει συμβάσεις να τις τηρήσουν και, αν αυτό σημαίνει απαγόρευση εξαγωγών, και αυτό είναι κάτι που επιβάλλεται να γίνει» υπογράμμισε.

«Η οικονομία και η κοινωνία άντεξαν στην πολύμηνη δοκιμασία και βγαίνουν πιο ώριμες και δυνατές, έτοιμες να υποδεχθούν τον τουρισμό – είμαι ανοικτός να συζητήσω και για τον τρόπο που θα ανοίξουμε και τις προϋποθέσεις για να μην σας ξαναδούμε να λέτε από τη μία ανοίξτε και την άλλη να μας λέτε γιατί ανοίξαμε. Και βέβαια, έχουμε μπροστά τη μεγάλη πρόκληση: το Ταμείο Ανάπτυξης για την Ελλάδα του μέλλοντος. Φθάνουμε στο τέλος της νύχτας. Δικό μας χρέος είναι να φέρουμε πιο κοντά το φωτεινό ξημέρωμα. Να φτάσουμε στο Πάσχα πιο ασφαλείς και στο καλοκαίρι πιο ελεύθεροι», κατέληξε στην πρωτολογία του Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News