Συνομιλία Ερντογάν με την πρωθυπουργό της Σουηδίας

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε το Σάββατο τηλεφωνική επικοινωνία με την πρωθυπουργό της Σουηδίας Μαγκνταλένα Άντερσον, κατά την οποία κάλεσε τη σκανδιναβική χώρα να σταματήσει να παρέχει υποστήριξη σε τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως ανακοίνωσε η τουρκική πλευρά.

«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο πρόεδρος Ερντογάν σημείωσε ότι η Τουρκία εξακολουθεί να υποστηρίζει την πολιτική ανοιχτών θυρών του ΝΑΤΟ και θεωρεί την αλληλεγγύη εντός της συμμαχίας, τόσο όσον αφορά την ασφάλεια των χωρών μελών του οργανισμού όσο και τη συλλογική ασφάλεια, την κύρια αξία της», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

«Ο πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη να σταματήσει η Σουηδία να παρέχει πολιτική, οικονομική υποστήριξη και προμήθειες όπλων σε τρομοκρατικές οργανώσεις», είπε το γραφείο του Ερντογάν.

Η Τουρκία αντιτίθεται στην ένταξη της Σουηδίας στους κόλπους του ΝΑΤΟ, ασκώντας ήδη το πρώτο βέτο σχετικά, κατηγορώντας μεταξύ άλλων τη Στοκχόλμη ότι υποθάλπει όχι μόνο φιλοκουρδικές οργανώσεις αλλά και ομάδες που υποστηρίζουν τον εξόριστο ιμάμη Φετιουλάχ Γκιουλέν, τον οποίον η Άγκυρα κατηγορεί για το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016.

Παράλληλα, ο Ερντογάν είχε νωρίτερα το Σάββατο «ανοιχτές και άμεσες» συνομιλίες και με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Σάουλι Νιινίστο, όπως δήλωσε ο τελευταίος, με θέμα το αίτημα που υπέβαλε το Ελσίνκι για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Μετά την τηλεφωνική τους επικοινωνία ο Νιινίστο ανήρτησε στο Twitter: «Τον ενημέρωσα ότι ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ η Φινλανδία και η Τουρκία θα δεσμευτούν για την ασφάλεια η μια της άλλης και έτσι η σχέση μας θα ενισχυθεί. Η Φινλανδία καταδικάζει την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές και εκφάνσεις της. Ο στενός διάλογος συνεχίζεται».

An open and direct phone call with President @RTErdogan. I stated that as NATO Allies Finland and Turkey will commit to each other’s security and our relationship will thus grow stronger. Finland condemns terrorism in all its forms and manifestations. Close dialogue continues.

