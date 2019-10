Κυρώσεις κατά της Τουρκίας για τις παράνομες γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ

Με μία τυπική έκφραση καταδίκης για τις ενέργειες της Τουρκίας στη βόρεια Συρία, αλλά και στη νοτιοανατολική Μεσόγειο (βλ. κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη) ολοκληρώθηκε στο Λουξεμβούργο το Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία για το ολικό εμπάργκο όπλων που επεδίωκαν να επιβάλλουν Γαλλία και Γερμανία στην Αγκυρα.

Πιο συγκεκριμένες ήταν οι αποφάσεις που ελήφθησαν έναντι της παραβατικής συμπεριφοράς τη Τουρκίας εντός της οριοθετημένης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου, όπου γίνεται λόγος για προετοιμασία «περιοριστικών μέτρων» έναντι ατόμων και εταιρειών που εμπλέκονται στις παράνομες τουρκικές ενέργειες

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων επαναβεβαιώνεται η «πλήρης αλληλεγγύη» προς την Κυπριακή Δημοκρατίας «όσον αφορά το σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Επιπλέον, το Συβούλιο υπενθυμίζει τα συμπεράσματά του της 15ης Ιουλίου 2019 ιδίως σε ό,τι αφορά την «οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και της υφαλοκρηπίδας», η οποία πρέπει να γίνεται «με διάλογο και διαπραγμάτευση καλή τη πίστει, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και σύμφωνα με την αρχή της καλής γειτονίας».

«Το Συμβούλιο, βασιζόμενο στις προπαρασκευαστικές εργασίες που έχουν ήδη αναληφθεί, συμφωνεί με τη θέσπιση ενός καθεστώτος-πλαισίου περιοριστικών μέτρων που απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα ή ενέχονται στην παράνομη γεωτρητική δραστηριότητα υδρογονανθράκων στην ανατολική Μεσόγειο και καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και τον Επιτροπή να υποβάλει σύντομα προτάσεις για το σκοπό αυτό», καταλήγουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου των ευρωπαίων ΥΠΕΞ για τη δράση της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ.

The @EUCouncil adopted conclusions on #Turkey 's illegal drilling activities in the #EastMed . ➡ The Council reaffirms its full solidarity with Cyprus

Υπογραμμίζεται εξάλλου πως η ΕΕ καταδικάζει τη στρατιωτική δράση της Τουρκίας στη βόρεια Συρία, η οποία -όπως αναφέρεται- έχει «δραματικές συνέπειες» και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη σταθερότητα και την ασφάλεια του συνόλου της περιφέρειας».

Οπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, τα κράτη – μέλη της ΕΕ δεσμεύθηκαν να αναστείλουν τις εξαγωγές όπλων στην Τουρκία, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συμφωνία για την επιβολή ολικού ευρωπαϊκού εμπάργκο όπλων στην Αγκυρα, όπως επεδίωκαν η Γαλλία και η Γερμανία.

Την επίτευξη συμφωνίας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σε ό,τι αφορά την Τουρκία χαιρέτισε η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Φεντερίκα Μογκερίνι, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Λουξεμβούργο μετά το πέρας της συνεδρίασης.

Όπως είπε, παρά τις όποιες δυσκολίες, η ΕΕ παρουσίασε μια «ενιαία προσέγγιση» τόσο για τη στρατιωτική παρέμβαση της Τουρκίας στη Συρία όσο και για το θέμα των παράνομων εξορύξεων στα ανοιχτά της Κύπρου.

"There is a clear condemnation from the EU side of Turkey's military action. The fact Daesh could refind its breathing space inside the territory worries us enormously. This is a direct security threat to the EU (…) and the international community" @FedericaMog after the #FAC pic.twitter.com/kYRZJinuSF

— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) October 14, 2019