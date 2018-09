Ιράν: Δεκάδες νεκροί από επίθεση σε στρατιωτική παρέλαση

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 53 έχουν τραυματιστεί από την επίθεση ένοπλων σε στρατιωτική παρέλαση στην πόλη Αχβάζ του Ιράν νοτιοδυτικά της χώρας. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το ιρανικό πρακτορείο IRNA μεταξύ των θυμάτων είναι γυναικόπαιδα, ενώ οι τέσσερις ή πέντε δράστες της επίθεσης είναι νεκροί.

Στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορεί ένα βίντεο που δείχνει το πανδαιμόνιο που επικράτησε κατά την επίθεση, με στρατιώτες να πέφτουν στο έδαφος για να καλυφθούν ή να τραυματίζονται –πολλοί εξ αυτών θανάσιμα- από τους πυροβολισμούς.

Οι τρομοκράτες είχαν μεταμφιεστεί σε φρουρούς της ισλαμικής επανάστασης και άνοιξαν πυρ πίσω από τις θέσεις των επισήμων.

Η παρέλαση πραγματοποιούταν για την επέτειο εισβολής του ιρακινού δικτάτορα Σαντάμ Χουσεΐν στο Ιράν, η οποία οδήγησε στον ιρανοϊρακινό οκταετή πόλεμο τη δεκαετία του 1980.

Reports said unknown gunmen opened fire on people from behind the stand during the parade on Saturday. https://t.co/qKmmEkyclu#Iran #MilitaryParade #Ahvaz pic.twitter.com/vH8sykZ2sL

— Press TV (@PressTV) 22 Σεπτεμβρίου 2018