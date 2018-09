ΗΠΑ: Και τρίτη γυναίκα κατηγορεί τον Μπρετ Κάβανο για σεξουαλική παρενόχληση

Άλλη μία γυναίκα προστέθηκε στον κατάλογο αυτών που έχουν κατηγορήσει τον υποψήφιο για θέση στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ και εκλεκτό του Ντόναλντ Τραμπ, Μπρετ Κάβανο, για σεξουαλική παρενόχληση.

Πρόκειται για την Τζούλι Σουέτνικ η οποία κατηγορεί τον Κάβανο για σεξουαλική παρενόχληση στις αρχές του 1980.

Here is a picture of my client Julie Swetnick. She is courageous, brave and honest. We ask that her privacy and that of her family be respected. pic.twitter.com/auuSeHm5s0 — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) September 26, 2018

Η Σουέτνικ, κάτοικος της Ουάσινγκτον, διατύπωσε την καταγγελία μέσω του δικηγόρου Μάικλ Αβενάτι, που δημοσιοποίησε μάλιστα και φωτογραφία της, ζητώντας σεβασμό στην ίδια και την οικογένειά της. Μάλιστα τη χαρακτήρισε ότι έχει κουράγιο, γενναιότητα και εντιμότητα.

Σύμφωνα με τη γυναίκα, η γνωριμία της με τον Κάβανο και τον Μαρκ Τζατζ έγινε στις αρχές του 1980. Ο Κάβανο κατανάλωνε υπερβολική ποσότητα αλκοόλ στα πάρτι που γίνονταν σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο «και μετείχε σε καταχρηστική και σωματική συμπεριφορά προς τα κορίτσια, που τα πίεζε χωρίς τη συγκατάθεσή τους» και ότι «προσπαθούσε να αφαιρέσει ή να σηκώσει τα ρούχα τους για να αποκαλύψει ιδιωτικά μέρη του σώματός τους». Μάλιστα, υποστηρίζει ότι δεν δέχεται το «όχι» ως απάντηση.

JUST IN: A woman has come forward with new allegations about Supreme Court nominee Brett Kavanaugh, accusing him of inappropriate behavior while he was in high school https://t.co/relgTNx4iB pic.twitter.com/mY8pLhBdKx — CNN (@CNN) September 26, 2018

Ισχυρίζεται επίσης ότι ήταν μάρτυρας των προσπαθειών του Κάβανο και του Τζατζ να μεθύσουν τις κοπέλες ώστε στη συνέχεια να τις βιάσουν ομαδικά διάφορα αγόρια σε ένα διπλανό δωμάτιο. Αυτό, όπως λέει, συνέβη και στην ίδια το 1982 και πιστεύει ότι την είχαν ναρκώσει με κάτι που έριξαν στο ποτό της.

Michael Avenatti's client says Supreme Court nominee Brett Kavanaugh was present while she was "gang raped" during high school https://t.co/0qkI0AOMiN pic.twitter.com/zrK6LvJy3p — CBS News (@CBSNews) September 26, 2018

Άλλες δύο γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον Κάβανο για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά. Η Κριστίν Μπλάζεϊ Φορντ πρόκειται να καταθέσει στη Γερουσία και οι δικηγόροι της κατέθεσαν υπογεγραμμένες μαρτυρίες από τον σύζυγό της, τον Ράσελ Φορντ και τρεις φίλους της που επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά της. Ο Ράσελ Φορντ αναφέρει στη δική του κατάθεση ότι η σύζυγός του αποκάλυψε τι της είχε συμβεί κατά τη διάρκεια μιας θεραπευτικής συνεδρίας για ζευγάρια, το 2012. «Θυμάμαι να λέει ότι το όνομα του επιτιθέμενου ήταν Μπρετ Κάβανο, ότι ήταν επιτυχημένος δικηγόρος που μεγάλωσε στη γενέτειρα της Κριστίν και ότι ήταν πολύ γνωστός στην Ουάσινγκτον», ανέφερε.

Ένας φίλος της Μπλάζεϊ-Φορντ καταθέτει επίσης ότι του είχε αποκαλύψει το 2016 πως της είχε επιτεθεί σεξουαλικά ένα αγόρι που στη συνέχεια έγινε ομοσπονδιακός δικαστής στην Ουάσινγκτον. Ο Κιθ Κέγκλερ υποστηρίζει ότι είχαν ανταλλάξει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα οποία ανέφερε το όνομα του Κάβανο, πριν να τον προτείνει ο πρόεδρος Τραμπ ως υποψήφιο για το Ανώτατο Δικαστήριο.

Άλλη μια γυναίκα, η Ντέμπορα Ραμίρεζ, έχει κατηγορήσει τον Κάβανο ότι της επέδειξε τα γεννητικά όργανά του κατά τη διάρκεια ενός πάρτι όταν και οι δύο φοιτούσαν στο Πανεπιστήμιο Γέιλ.