Κομισιόν: Ενα δισ. ευρώ για την ανοικοδόμηση της Τουρκίας

Ο εκτελεστικός βραχίονας της ΕΕ θα παράσχει ένα δισ. ευρώ για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση στην Τουρκία, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανοίγοντας τη διεθνή διάσκεψη για τη συγκέντρωση πόρων μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του περασμένου μήνα.

Η ΕΕ, σε συντονισμό με τις τουρκικές αρχές, διοργανώνει στις Βρυξέλλες διάσκεψη με στόχο τη συγκέντρωση πόρων και τον συντονισμό των επιχειρήσεων διάσωσης και ανοικοδόμησης.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «εκατομμύρια άνθρωποι είναι τώρα άστεγοι και ζουν σε σκηνές ενώ συνεχίζεται ο χειμώνας. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε για την ανοικοδόμηση. Σπίτια, σχολεία και νοσοκομεία πρέπει να ξαναχτιστούν, με τα υψηλότερα πρότυπα αντισεισμικής ασφάλειας. Η υδροδότηση, οι εγκαταστάσεις υγιεινής και άλλης κρίσιμης σημασίας υποδομές πρέπει να αποκατασταθούν. Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις χρειάζονται κεφάλαια για να επανεκκινήσουν, ούτως ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να βγάζουν τα προς το ζην».

For the people in Syria. For the people in Türkiye.

We are calling on international partners to raise resources for the relief and recovery of the victims of the earthquakes.

