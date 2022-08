Κινεζικά και ταϊβανέζικα πολεμικά πλοία παίζουν τη «γάτα με το ποντίκι»

Κινεζικά και ταϊβανέζικα πολεμικά πλοία έπαιζαν τη «γάτα με το ποντίκι» την Κυριακή, μερικές ώρες πριν τη προγραμματισμένη λήξη των τετραήμερων κινεζικών στρατιωτικών γυμνασίων που έγιναν ως αντίδραση στην επίσκεψη της προέδρου της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων στην Ταϊβάν. Η πρόσφατη επίσκεψη της Νάνσι Πελόζι στη νήσο εξόργισε την Κίνα, με την τελευταία να απαντά με δοκιμαστικές εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων πάνω από την πρωτεύουσα Ταϊπέι για πρώτη φορά και τη διακοπή διαύλων επικοινωνίας με τις ΗΠΑ.

Πολεμικά πλοία από την Κίνα και την Ταϊβάν έπλεαν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους στο στενό της Ταϊβάν, με κάποια κινεζικά σκάφη να παραβιάζουν τη μέση γραμμή, που χωρίζει την ηπειρωτική Κίνα από τη νήσο, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος με γνώση του θέματος.

Καθώς οι κινεζικές δυνάμεις «ασκούσαν πιέσεις» στη γραμμή, όπως έκαναν και το Σάββατο, η ταϊβανέζικη πλευρά παρέμενε σε κοντινή απόσταση για να παρακολουθεί και, όπου είναι δυνατόν, να αποτρέπει τους Κινέζους από το διασχίσουν τη μέση γραμμή. «Οι δύο πλευρές δείχνουν αυτοσυγκράτηση», δήλωσε η ίδια πηγή, παρομοιάζοντας τους ελιγμούς των πλοίων με το παιχνίδι της «γάτας με το ποντίκι».

Οι κινεζικές ασκήσεις, που επικεντρώνονται σε έξι τοποθεσίες γύρω από τη νήσο, ξεκίνησαν την Πέμπτη και είναι προγραμματισμένο να διαρκέσουν έως την Κυριακή το μεσημέρι (τοπική ώρα). Σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού στρατού το Σάββατο, οι θαλάσσιες και εναέριες ασκήσεις έλαβαν χώρα βόρεια, νοτιοδυτικά και ανατολικά της Ταϊβάν.

The Eastern Theater Command of the Chinese People's Liberation Army (PLA) on Thursday conducted joint combat exercises and training around the #Taiwan Island on an unprecedented scale. #ChinaUS https://t.co/8QGoBdvPCa pic.twitter.com/NCcOjO2OVh

Για τον πρωθυπουργό της Ταϊβάν Σου Τσενγκ-τσανγκ η Κίνα χρησιμοποίησε «με έπαρση» στρατιωτικές κινήσεις για να διαταράξει την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ταϊπέι, ο Σου κάλεσε το Πεκίνο να μην κάνει επίδειξη στρατιωτικής ισχύος και καταδίκασε τους «ξένους εχθρούς» που, όπως δήλωσε, προσπαθούν να ρίξουν το ηθικό των Ταϊβανέζων μέσω κυβερνοεπιθέσεων και εκστρατειών παραπληροφόρησης.

Νωρίτερα την Κυριακή, το υπουργείο Αμυνας της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι έχει αποστείλει αεροσκάφη και πλοία για να αντιδράσουν «καταλλήλως» στα κινεζικά γυμνάσια γύρω από το νησί.

Κινεζικά πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) συνέχιζαν το πρωί της ίδιας ημέρας τις στρατιωτικές ασκήσεις, με προσομοιώσεις επιθέσεων κατά της Ταϊβάν και ταϊβανέζικων πολεμικών σκαφών, προσέθεσε το υπουργείο Αμυνας της νήσου.

#ROCNavy Destroyer Magong has watched the movenent of PLAN frigate Maanshan. Security can be found where we are as our sailors patrolling our territory through night and day and upholding our sovereignty. pic.twitter.com/Kq1O5fymSr

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) August 6, 2022