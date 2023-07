Καταγγελία κατά του BBC: Παρουσιαστής φέρεται να πλήρωνε 17χρονο για γυμνές φωτογραφίες

Τεράστια αναστάτωση έχει προκληθεί εντός του βρετανικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης από τη στιγμή που δημοσιεύθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία μη κατονομαζόμενος ―μέχρι το απόγευμα της Κυριακής― παρουσιαστής φέρεται να έχει δώσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια περισσότερες από 35.000 λίρες (περίπου 41.000 ευρώ) σε νεαρό αγόρι (που σήμερα είναι 20 ετών), με αντάλλαγμα να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ίδιου του BBC, ο νεαρός το είπε στους γονείς του δείχνοντας τις κινήσεις του τραπεζικού του λογαριασμού, ενώ η μητέρα του κατήγγειλε ότι έχει δει στιγμιότυπο από βιντεοκλήση με τον παρουσιαστή να φοράει μόνο τα εσώρουχά του.

Η οικογένεια έχει καταγγείλει το περιστατικό στο BBC από τα μέσα Μαΐου, ζητώντας από τον ίδιο τον παρουσιαστή να σταματήσει να στέλνει χρήματα, καθώς μέρος των ποσών χρησιμοποιούνταν για χρήση ναρκωτικών, με αποτέλεσμα το παιδί να έχει εθιστεί σε αυτά.

Η υπουργός Πολιτισμού της Αγγλίας, Λούσι Φρέιζερ, επρόκειτο να έχει επείγουσες συνομιλίες με τον γενικό διευθυντή του BBC εντός της Κυριακής.

Σε ανακοίνωσή του, το βρετανικό υπουργείο Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού χαρακτήρισε τις καταγγελίες «βαθιά ανησυχητικές».

«Ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας που λαμβάνει δημόσια χρηματοδότηση, ανώτεροι αξιωματούχοι τόνισαν στο BBC ότι οι ισχυρισμοί πρέπει να διερευνηθούν επειγόντως και με ευαισθησία», επισημαίνεται.

Στην κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας Sun η μητέρα του νεαρού δίνει νέα συνέντευξη, τονίζοντας ότι το παιδί της είχε χρησιμοποιήσει τα χρήματα για χρήση κοκαΐνης όταν ήταν 17 ετών και εάν συνέχιζε, ο 20χρονος σήμερα γιος της «θα είχε πεθάνει».

