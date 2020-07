ΗΠΑ: Η «αστυνομία σκέψης» στοχοποίησε τον διανοούμενο

Ο Στίβεν Πίνκερ είναι εγνωσμένης αξίας αμερικανός διανοούμενος και καθηγητής πανεπιστημίου, πολυγραφότατος και διάσημος συγγραφέας. Ουδείς σώφρων θα υποστήριζε ότι αντιπροσωπεύει τον λευκό ακροδεξιό περιθωριακό με το στειλιάρι, που επιδιώκει να σπάσει το κεφάλι του μαύρου. Και όμως, κάποιοι τον αντιμετώπισαν περίπου σαν τέτοιον, κυνηγό μαύρων κεφαλών δηλαδή, επειδή η σκέψη του δεν είναι του συρμού, δεν υπακούει στους κανόνες της πολιτικής ορθότητας.

Πεντακόσιοι ακαδημαϊκοί συνάδελφοί του υπέγραψαν επιστολή που τον κατηγορεί για τις δημοσιεύσεις του στο Twitter, οι οποίες «ελαχιστοποιούν τις φυλετικές αδικίες», όπως λένε. Και μια ομάδα 500 με τη φάμπρικα των «υπογραφών» απαιτεί τώρα να διαγραφεί ο Πίνκερ από τη λίστα των διακεκριμένων μελών της Γλωσσολογικής Εταιρείας των ΗΠΑ!

Και τι έγραψε αυτός ο μεγάλος «εγκληματίας» για το οποίο είναι τόσο ένοχος; Οτι ο μεγάλος αριθμός φόνων μαύρων από την αστυνομία δεν προκύπτει πάντα από φυλετικές προκαταλήψεις, αλλά και από την λανθασμένη εκπαίδευση των αστυνομικών οργάνων. Και πότε το έγραψε; Το 2015!

Data: Police don’t shoot blacks disproportionately. Problem: Not race, but too many police shootings. http://t.co/HDoLJ3hT3p via @UpshotNYT — Steven Pinker (@sapinker) October 17, 2015

Βεβαίως, η εν λόγω επιστημονική εταιρεία απέρριψε αμέσως το αίτημα των «υπογραφών», υποστηρίζοντας το αυτονόητο, ότι «δεν είναι αποστολή της εταιρείας ο έλεγχος της γνώμης των μελών της, ούτε του τρόπου έκφρασής της». Στο σημερινό πολιτικό και πολιτισμικό επίπεδο των ΗΠΑ, αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα, καθώς η ελευθερία της έκφρασης φαίνεται να περιορίζεται όταν διατυπώνονται απόψεις που δεν είναι σύμφωνες με την καταδυναστεύουσα τα πάντα πολιτική ορθότητα. Ή θα πεις το «ορθό» ή θα μείνεις στο μουγκό.

Δείγμα της ενοχλητικής ματιάς του καθηγητή πάνω στην ευτελή «πολιτική» πραγματικότητα των ΗΠΑ (και όχι μόνο αυτών) είναι και το παρακάτω σχόλιό του, που στηλιτεύει τη δήθεν πολιτική στάση η οποία συνεχώς χρησιμοποιεί το ρήμα «γαμώ» (με τη νεοελληνική σημασία του) για να εκφράσει, υποτίθεται, επαναστατικότητα, δημοκρατικότητα, αντιρατσισμό, κ.λπ. Στη φωτογραφία το συγκεκριμένο ρήμα -και στην προστακτική έγκλιση- αναγράφεται στο πλακάτ της κοπέλας. Το πλακάτ, δε, υπογράφεται από κάποια ιντερνετική αντιφασιστική οργάνωση…

The long march of the f-word https://t.co/wJBTEc4vQ4 — Steven Pinker (@sapinker) July 15, 2020

Σε αντίθεση με τις 500 «υπογραφές» πολιτικής ορθότητας και πούρου φανατισμού, ο Πίνκερ έχει κατηγορήσει κάποια αμερικανικά πανεπιστήμια για στενομυαλιά και έχει καταδικάσει τα κηρύγματα μισαλλοδοξίας κάθε κόμματος, ομάδας, γκρούπας και παρέας. Η δική του υπογραφή συγκαταλέγεται στις 150 των διανοουμένων εκείνων που συνέταξαν τη δημοσιευθείσα στο περιοδικό Harper’s επιστολή, η οποία στηλιτεύει την υποκρισία του πνευματικού κόσμου στις ΗΠΑ. (Αυτήν την επιστολή υπογράφουν, σημειωτέον, διανοητές σαν τον Νόαμ Τσόμσκι, λόγου χάρη.)

Στους New York Times ο Πίνκερ δήλωσε ότι του αρκούν οι δικές του πλάτες για να σηκώσει το βάρος των συκοφαντιών και κατήγγειλε τους επικριτές του και οπαδούς της πολιτικής ορθότητας ως λογοκριτές, χαρακτηρίζοντας τη στάση τους «αστυνομία σκέψης».

Για να πάρετε μια ιδέα, ακολουθούν ορισμένα tweets του Πίνκερ που ξεσήκωσαν την μήνιν των επικριτών του.

Don’t abolish the police. Patrick Sharkey, researcher on urban violence & its decline, writes: “Cops prevent violence. But they aren’t the only ones who can do it.” https://t.co/L8e4EIIyfb — Steven Pinker (@sapinker) June 14, 2020