Ενα εκατ. αντίτυπα σε μία ημέρα πούλησε το βιβλίο της ανιψιάς του Τραμπ

Σχεδόν ένα εκατομμύριο αντίτυπα πούλησε το βιβλίο της Μαίρης Τραμπ για τον θείο της την πρώτη κιόλας ημέρα κυκλοφορίας του και φυσικά μπήκε κατευθείαν στην πρώτη θέση των μπεστ-σέλερ στο Amazon.

Παρά τις προσπάθειες του αδελφού του Ντόναλντ Τραμπ, εκ μέρους της οικογένειας, να σταματήσει τη δημοσίευσή του, το βιβλίο κυκλοφόρησε νωρίτερα από το αρχικό πλάνο, από τον εκδοτικό οίκο Simon & Schuster. Πρόκειται μάλιστα, για νέο ρεκόρ στην ιστορία του εκδοτικού οίκου.

Η συγγραφέας έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις αυτή την εβδομάδα ενόψει της κυκλοφορίας του βιβλίου της με τίτλο, «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man («Υπερβολικά πολλά και ποτέ αρκετά: Πώς η οικογένειά μου δημιούργησε τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο στον κόσμο»).

Στην Washington Post είπε ότι ο θείος της είναι φανερά ρατσιστής και ότι στην οικογένειά της ήταν διάχυτος ο αντισημιτισμός και ο ρατσισμός. «Μεγαλώνοντας, ήταν σχεδόν φυσιολογικό να τους ακούς να χρησιμοποιούν τη λέξη από “ν” ή αντισημιτικές εκφράσεις».

Σε άλλη της συνέντευξη, είπε ότι η ίδια έχει ακούσει τον αμερικανό πρόεδρο να χρησιμοποιεί ρατσιστικές εκφράσεις. «Φυσικά τον έχω ακόυσει. Και δεν νομίζω ότι αυτό πρέπει να εκπλήσσει κανέναν, αν αναλογιστεί κανείς πόσο φοβερά ρατσιστής είναι σήμερα».

Μιλώντας στο ABC και τον Τζορτζ Στεφανόπουλος, κάλεσε τον θείο της να παραιτηθεί από την προεδρία, λέγοντας ότι είναι ανίκανος για αυτή τη δουλειά. Είπε επίσης, ότι ο πατέρας της με τον αδελφό του, Ντόναλντ, δεν είχαν καλή σχέση και ότι η αδελφή τους, Μεριάν Τραμπ Μπάρι, δεν πίστευε ποτέ ότι ο Ντόναλντ θα μπορούσε ή θα έπρεπε να γίνει πρόεδρος.

«Πίστευε εμφατικά ότι δεν έπρεπε να κερδίσει τις εκλογές ούτε ότι θα μπορούσε να τις κερδίσει, γιατί είναι ένας άνθρωπος χωρίς αξίες και χωρίς ηθικές αρχές και ότι κανείς δεν θα τον ψήφισε. Της είχε κάνει κακή εντύπωση η στήριξή του από την λευκή ευαγγελική εκκλησία γιατί ο Τραμπ δεν είχε ποτέ σχέση με την εκκλησία και την χρησιμοποιούσε μόνο για να βγάζει φωτογραφίες και να φαίνεται θρήσκος»

Οταν η οικογένεια Τραμπ είχε επισκεφθεί τον πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, τον Απρίλιο του 2017, η Μεριάν είχε διηγηθεί μία ιστορία από την παιδική τους ηλικία, για τον Φρεντ Τζούνιορ, τον πατέρα της Μαίρης: όταν ήταν 14 χρόνων, είχε ρίξει ένα μπολ με πουρέ στο κεφάλι του επτάχρονου τότε Ντόναλντ γιατί έκανε μπούλινγκ στον μικρότερο αδελφό τους, τον Ρόμπερτ.

«Ολοι μας ξέρουμε ότι στον θείο μου δεν αρέσει καθόλου να ακούει αυτή την ιστορία, για αυτό την είπε μπροστά του, επίτηδες».