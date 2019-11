Η βιομηχανία των Χριστουγέννων ξεκίνησε (και) από αυτή τη κάρτα

Μια ολόκληρη βιομηχανία εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων που στήνεται κάθε χρόνιο τα Χριστούγεννα ξεκίνησε από μία απλή κάρτα, η οποία εκτίθεται αυτό το διάστημα και μέχρι τον Απρίλιο στο μουσείο Ντίκενς στο Λονδίνο.

Στάλθηκε από ένα άνδρα στους γονείς του το 1843, την ίδια χρονιά που δημοσιεύτηκε η «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» του Καρόλου Ντίκενς, με ήρωα τον Εμπενίζερ Σκρουτζ, τον τσιγκούνη που πείθεται να αλλάξει.

Η κάρτα είναι σε σχέδιο του Χένρι Κόουλ και εικονογράφηση του Τζον Χόρσλεϊ. Απεικονίζει μια οικογένεια γύρω από ένα τραπέζι με ένα απλό και διαχρονικό μήνυμα: «Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος» («A merry Christmas and a happy new year to you»).

Μόλις 1.000 κάρτες είχαν τυπωθεί τότε και από αυτές, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, εξακολουθούν να υπάρχουν μόλις 21. Μία από αυτές δάνεισε στο μουσείο ένας πωλητής βιβλίων από το Σαν Φρανσίσκο.

Ο Κόουλ και από την άλλη πλευρά ο Ντίκενς (που δεν γνώριζαν ο ένας τον άλλο) είναι οι άνθρωποι που συνέβαλαν με τον τρόπο τους στη δημιουργία της βιομηχανίας των Χριστουγέννων, επισημαίνει το Reuters. Ο ένας ήταν από τους πρώτους που καθιέρωσαν την κάρτα ευχών ενώ ο άλλος συνειδητοποίησε ότι τα Χριστούγεννα είναι καλή περίοδος για να δωρίσει κανένας βιβλία.